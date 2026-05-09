『ポケットモンスター音楽祭』（C）テレ東

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　テレ東系にて『ポケットモンスター音楽祭』が15日午後6時55分から放送される。このたび、番組公式サイトにて第1弾出演者が発表された。

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　22日から放送されるテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章の主題歌をはじめ、オープニングテーマやエンディングテーマ、さらには、豪華海外アーティストによるポケモンの楽曲まで。今話題の1025匹のポケモンの名前が入った、新曲プロジェクトにも注目が集まっている。

　MCにはポケモンをこよなく愛する俳優・本郷奏多とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが務める。

【第一弾出演者一覧】※五十音順
asmi
加藤諒
CUTIE STREET
コーニッシュ
3時のヒロイン
鈴木みのり
高橋恭平(なにわ男子)
寺崎裕香/ぶんけい
ポルカドットスティングレイ
武藤小麟(AKB48)
山下大輝(声の出演)