『ポケットモンスター音楽祭』CUTIE STREET、なにわ男子・高橋恭平ら出演者第1弾発表【一覧あり】
テレ東系にて『ポケットモンスター音楽祭』が15日午後6時55分から放送される。このたび、番組公式サイトにて第1弾出演者が発表された。
【動画】歌詞が泣けちゃう…松本梨香が熱唱した一発撮りの「めざせポケモンマスター」
22日から放送されるテレビアニメ『ポケットモンスター』リコとロイの冒険の新章の主題歌をはじめ、オープニングテーマやエンディングテーマ、さらには、豪華海外アーティストによるポケモンの楽曲まで。今話題の1025匹のポケモンの名前が入った、新曲プロジェクトにも注目が集まっている。
MCにはポケモンをこよなく愛する俳優・本郷奏多とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが務める。
【第一弾出演者一覧】※五十音順
asmi
加藤諒
CUTIE STREET
コーニッシュ
3時のヒロイン
鈴木みのり
高橋恭平(なにわ男子)
寺崎裕香/ぶんけい
ポルカドットスティングレイ
武藤小麟(AKB48)
山下大輝(声の出演)
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MCにはポケモンをこよなく愛する俳優・本郷奏多とお笑いコンビ・チョコレートプラネットが務める。
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