女優の杏（40）が7日に更新された自身のYouTubeチャンネル「杏/anne TOKYO」に出演。3人の子供の育児について語った。

動画ではゲストの佐々木希と足つぼマッサージを受けながらママトーク。

2015年に俳優の東出昌大と結婚し、16年に双子の女児、17年には男児を出産するも20年に離婚。シングルマザーとして3人の子供を育てている杏は、子供たちのテレビゲーム事情について「一応時間は決めてる」と説明。「私もゲーム大好きだから、時間で決めても区切れないときはあるよねとは思うけど」と理解も示した。

しかし「一回ね、布団かぶってさ、夜中にやってたことがあってね」と告白。佐々木は「やっちゃってるね」と相づち。杏は「もう…ショックだったね」と暗い表情。佐々木が「それは、杏ちゃん怒るの？」と聞くと「うーん…。もうなんかね、“がっかりだよ”とか言っちゃったね。ほんとは一番いけないんだけど」。佐々木は「でも、わかるよ」と寄り添った。

佐々木が「息子さんはどんな感じ？」と杏の言葉を受けた長男の反応を伺うも、このタイミングで足つぼがクリーンヒット。「会話できない！！あたたたたた！！！」と話がそれ、そのまま次のトークに移った。