スタバ新作、果肉ごろっと「イチゴミルク」登場　チョコフラペチーノ＆限定ネイルも

スターバックス コーヒー ジャパンは5月11日、全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で、イチゴを使用した新作ドリンク2種を発売する。

ラインアップは、イチゴのごろっとした果肉感が楽しめる「ごろっと イチゴ ミルク」と、イチゴにミルクとチョコレートを組み合わせた「イチゴ チョコレート フラペチーノ」。いずれもTallサイズ限定で、価格は「ごろっと イチゴ ミルク」が店内税込620円、「イチゴ チョコレート フラペチーノ」が店内税込745円。

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また、スターバックス リワード会員向けには、5月8日から3日間の先行販売を実施している。

◆ごろっと イチゴ ミルク

昨年人気を集めた「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化させた一杯。イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げた。

ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストも特徴。混ぜることで、やわらかなピンク色へ変化する見た目も楽しめる。

ごろっと イチゴ ミルク

◆イチゴ チョコレート フラペチーノ

甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねたフローズンドリンク。ストロベリーソースの果実感に加え、つぶつぶ食感のチョコレートチップ、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが重なり、満足感のある味わいに仕上げた。

【画像】イチゴチョコレートフラペチーノ

〈「ohora」とコラボしたネイル商品も〉

またスターバックスでは、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とコラボレーションしたオリジナルネイル商品も展開する。

コラボネイルは、今回の「ごろっと イチゴ ミルク」をモチーフにしたデザインなど全3種類を用意。5月11日から、スターバックス公式オンラインストアで販売する。価格は各税込2,750円。