◆米大リーグ ブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は８日（日本時間９日）、「４番・三塁」でスタメンに名を連ねた。試合前は早出特打を行い、フリー打撃では、センター方向に柵越を放つなどして調整した。ポプキンス打撃コーチは、打席での立ち位置を修正した岡本について「今の彼は、これまでみた中で最も危険にみえる」と、マックスの”危険ゾーン入り”を証言した。

転機は、４月１８日（同１９日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦の早出特打だった。そこまで、外角への球で打ち取られることが多かった岡本が、打席の立ち位置を変えた。ＭＬＢ公式のデータ分析サイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、岡本はその日から６・８インチ（約１７センチ）下がって打席に入った。「厳密には、後ろに下がると同時に、少しプレート寄りに前に出てボールに近づきました。そうすることで彼の強みを活かし、同じ外角の球でも真ん中に感じられ、より力強く打てるようになりました。大きな変化ですが、理に叶っていますよね。彼はとても頭のいいプレーヤーです」とポプキンスコーチ。岡本は、打席の立ち位置だけでなく、スイングのフィニッシュについても、ボールによって細かく調整しているという。

効果はてきめん。打率、出塁率、長打率が急上昇した。１７日（同１８日）まで打率１割８分８厘、出塁率・２６３、長打率・２９０だったが、今では打率２割４分６厘、出塁率・３３１、長打率・４９３に急上昇。わずか２本しか打っていなかった本塁打も、その後８本放った。１８試合で２５個喫した三振も、その後の１８試合は１９個と減った。

「彼がこれまでずっと優れた打者であった理由がよくわかります。正直、今の彼はこれまで見た中で最も危険に見えます。唯一、思い浮かぶのは２０２３年頃の彼に似ています。非常に危険で、見ていて楽しいです。驚きはありません。ただ、感心しています。かなり特別な選手です」。開幕から直球への対応に定評があった岡本だが、立ち位置を変えてからは、変化球への対応も改良。それが、更に岡本を「危険な状態」にしている。同コーチは、岡本の適応力に舌を巻き、巨人の主砲として、４１本塁打で本塁打王に輝き、打率２割７分８厘、９３打点を挙げた２０２３年のシーズンを比較対象に挙げた。

開幕からチームは３７試合を消化し、メジャー投手の球質や攻め方、ストライクゾーンなどの違いに適応した岡本。背景には、まず、日本と異なる練習環境に慣れる必要があった。フリー打撃は、４人一組で１人５スイング前後で迅速に交代するメジャーに対し、日本は数分間、ゆっくりしたペースで自分だけで打ち込む。メジャーは打撃投手の投球テンポも速いが、岡本は短期間で調整をマスターした。最近は、室内ケージではなく、屋外で早出練習を行うことが多い。「彼は、ボールの飛び方、角度、ボールへの対応を確認しながら、調整したいようです。この世界は、猫とネズミのゲームのようなもの。でも、彼は、解決する能力をみせてくれています」とポプキンス打撃コーチ。異国の地でも生き抜く術を発揮するルーキーに頼もしそうだ。