「やばいむっちゃ緊張してきた」「正座待機！」日本代表の“公式発表”で改めて緊張感。嘆きの声も「う…仕事中」

「やばいむっちゃ緊張してきた」「正座待機！」日本代表の“公式発表”で改めて緊張感。嘆きの声も「う…仕事中」