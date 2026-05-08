「やばいむっちゃ緊張してきた」「正座待機！」日本代表の“公式発表”で改めて緊張感。嘆きの声も「う…仕事中」
その時が近付いている。
日本サッカー協会（JFA）は５月８日、15日の14時から行なわれる日本代表のメンバー発表会見をJFA公式YouTubeチャンネルとJFA公式Instagramでライブ配信すると発表した。
同日に発表されるメンバーは、５月31日に国立競技場で実施する壮行試合、アイスランド戦と北中米ワールドカップを戦う選手たちだ。
メンバー発表日はすでに公表されていたとはいえ、配信決定の報を受け、多くのファンが改めて胸を高鳴らせているようだ。日本代表の公式Xの投稿に次のようなコメントが続々と寄せられている。
「もう１週間後か！」
「やばいむっちゃ緊張してきた」
「メンバー発表の瞬間って、毎回期待と緊張が入り混じる」
「誰が選ばれるのかドキドキします。配信正座待機！」
「お昼２時!?」
「う...仕事中だから見れない」
「よっしゃ！夜勤明けだからリアタイできる！」
「サプライズ選出はあるのか、それとも実績重視か」
「W杯へ向けた森保ジャパンの本気が見える会見になりそう」
サプライズはあるのか。怪我で森保ジャパンを離れている実力者の復帰はあるのか。５月15日14時、日本中が画面にくぎ付けになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじかよ！」「信じられない」伝説FWイブラヒモビッチの“衝撃変貌”に世界驚愕！「お願いだからAIだと言ってくれ」
日本サッカー協会（JFA）は５月８日、15日の14時から行なわれる日本代表のメンバー発表会見をJFA公式YouTubeチャンネルとJFA公式Instagramでライブ配信すると発表した。
同日に発表されるメンバーは、５月31日に国立競技場で実施する壮行試合、アイスランド戦と北中米ワールドカップを戦う選手たちだ。
メンバー発表日はすでに公表されていたとはいえ、配信決定の報を受け、多くのファンが改めて胸を高鳴らせているようだ。日本代表の公式Xの投稿に次のようなコメントが続々と寄せられている。
「もう１週間後か！」
「やばいむっちゃ緊張してきた」
「メンバー発表の瞬間って、毎回期待と緊張が入り混じる」
「誰が選ばれるのかドキドキします。配信正座待機！」
「お昼２時!?」
「う...仕事中だから見れない」
「よっしゃ！夜勤明けだからリアタイできる！」
「サプライズ選出はあるのか、それとも実績重視か」
「W杯へ向けた森保ジャパンの本気が見える会見になりそう」
サプライズはあるのか。怪我で森保ジャパンを離れている実力者の復帰はあるのか。５月15日14時、日本中が画面にくぎ付けになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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