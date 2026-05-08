音無美紀子、夫婦の“シルバーな夕食”を披露「冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを二人で食べるには、、、」 アイデア光るレシピ紹介「凄いアイデア」「いつ拝見しても美味しそう」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が7日、自身のインスタグラムを更新。「村井家のシルバーな夕食」と称し、夫婦で過ごす時間の食卓を披露した。
【写真】「冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを…」音無美紀子が披露した“村井家の夕食”
音無は「今夜は、冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを二人で食べるには、、、そうだ、鰻の蒸し寿司だ！」とつづり、彩り豊かな夕食写真を投稿。酢飯に刻んだうなぎを混ぜて蒸した「鰻の蒸し寿司」を中心に、むね肉の南蛮漬けや揚げ豆腐、焼いたホタテなど、家庭料理が並ぶ食卓を紹介した。
投稿ではさらに作り方も紹介。メインの「鰻の蒸し寿司」については「酢飯に暖めた鰻をザク切りにして、優しく混ぜ、器に入れて蒸す。電子レンジでもOK」（原文ママ）と紹介。むね肉の南蛮漬けは「塩コショウして下味をしっかり入れる、片栗粉をまぶして、フライパンに少し多めの油で焼く。出汁1カップに薄口醤油大さじ２ 砂糖大さじ2 酢大さじ2強ぐらいが我が家の味。そこに千切りした野菜を入れ、一煮立ちして揚げた胸肉にかける」と、丁寧に説明した。
さらに、「夫が生けた薔薇が首が垂れてきたので、ドライフラワーに。だいぶ乾いてきたわ」とコメントし、部屋に吊るされたバラの写真も公開。「あれこれやってると、あっという間に一日が終わるわね」と、穏やかな日常をつづった。
この投稿にファンからは「なるほど〜鰻酢飯、いいアイデアですね！どのメニューもしっかりタンパク質取られていて、素晴らしい」「ひと串の鰻蒲焼を蒸し寿司に 凄いアイデア」「音無さんのお料理大好きです」「とても美味しそうです！器も素敵ですね」「いつ拝見しても美味しそうなメニューですね レシピも掲載してくださり、ありがとうございます」「毎日ミキコ姉のご飯食べれるお兄たまは、お幸せだーーーー」といった声が寄せられている。
【写真】「冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを…」音無美紀子が披露した“村井家の夕食”
音無は「今夜は、冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを二人で食べるには、、、そうだ、鰻の蒸し寿司だ！」とつづり、彩り豊かな夕食写真を投稿。酢飯に刻んだうなぎを混ぜて蒸した「鰻の蒸し寿司」を中心に、むね肉の南蛮漬けや揚げ豆腐、焼いたホタテなど、家庭料理が並ぶ食卓を紹介した。
さらに、「夫が生けた薔薇が首が垂れてきたので、ドライフラワーに。だいぶ乾いてきたわ」とコメントし、部屋に吊るされたバラの写真も公開。「あれこれやってると、あっという間に一日が終わるわね」と、穏やかな日常をつづった。
この投稿にファンからは「なるほど〜鰻酢飯、いいアイデアですね！どのメニューもしっかりタンパク質取られていて、素晴らしい」「ひと串の鰻蒲焼を蒸し寿司に 凄いアイデア」「音無さんのお料理大好きです」「とても美味しそうです！器も素敵ですね」「いつ拝見しても美味しそうなメニューですね レシピも掲載してくださり、ありがとうございます」「毎日ミキコ姉のご飯食べれるお兄たまは、お幸せだーーーー」といった声が寄せられている。