音無美紀子、夫婦の“シルバーな夕食”を披露「冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを二人で食べるには、、、」 アイデア光るレシピ紹介「凄いアイデア」「いつ拝見しても美味しそう」

音無美紀子、夫婦の“シルバーな夕食”を披露「冷凍庫に一串だけ残っていた鰻の蒲焼きを二人で食べるには、、、」 アイデア光るレシピ紹介「凄いアイデア」「いつ拝見しても美味しそう」