3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE」が8日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。特殊能力が使えたら何をしたいかをぶっちゃけた。

同番組では「特殊能力が使えたら人前で気持ち良く歌いたい」という視聴者のメッセージを紹介。これを受けて自身の願望を聞かれると、ボーカルの大森元貴は「瞬間移動」とキッパリ。「移動がもう…」と顔をしかめ、「いっちゃん嫌いなんです」とぶっちゃけた。

全国ツアーなどでの移動中は「結局打ち合わせ」といい、「グダッとしてる時間がなくなってしまいました」と吐露。続いて「“瞬間移動”はナシで」と釘を刺されたキーボードの藤澤涼架が「運転免許がほしい」と打ち明けると、スタジオでは笑いが。

「まだ持ってないんで」という藤澤に、「頑張って」「特殊能力じゃない」「時間があれば取れる」と口々にツッコまれる中、ギターの若井滉斗は「僕、すぐお腹が鳴っちゃうんです、お腹が空いたら。それをコントロールできたら」と切実な様子。「放送中とか恥ずかしい。“今は違う！”ってやりたい」と語っていた。