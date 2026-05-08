新車99万円！ ダイハツ「“4人乗り”軽セダン」に大注目！

クルマの価格が右肩上がりに上昇し続ける昨今において、新車価格が100万円を切るグレードを用意し、なおかつWLTCモードで25.0km／Lという、マイルドハイブリッド車も顔負けの驚異的な低燃費を叩き出すクルマが存在します。

それが、ダイハツが誇るベーシックカー「ミライース」です。

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昨今の軽自動車市場は、背の高いスーパーハイトワゴンが市場を席巻していますが、ミライースは全高を1500mmから1510mmに抑えた、今となっては貴重な「軽セダン」スタイルを貫いています。

この絶妙な高さは、都市部のマンションや商業施設に多い機械式立体駐車場を日常的に利用するドライバーにとって、まさに救世主と言えるでしょう。

しかし、背が低いと気になるのが「車内の広さ」や「実用性」です。

実際に乗ってみての使い勝手はどうなのか、改めて解説します。

まず乗り込んで驚くのは、外観のコンパクトさからは想像できない居住空間のゆとりです。

現行モデルは高剛性かつ軽量な「Dモノコック」ボディを採用し、骨格が太く強化されているにもかかわらず、圧迫感は皆無です。

さらに、コストカットの対象になりがちなフロントシートは、座り心地とホールド感を徹底的に追求して専用開発されています。

セパレートタイプでありながらベンチシートのような開放感があり、長時間のドライブでも疲れにくい仕上がりとなっています。

運転席周りのレイアウトも、非常に理にかなっています。

メーター類は流行りのセンター配置ではなく、ドライバーの真正面に据えられており、運転中の視線移動を最小限に抑えてくれます。

シフトレバーはインパネ中央から伸びるストレート式で、自然に手が届く絶妙なポジション。

ただし、「D」レンジの下にある「S」や「B」へシフトダウンする際、勢い余って一気に「B」まで入れてしまわないよう、少しだけ操作に慣れが必要です。

また、緊急時にパッと押せる大型のハザードスイッチが中央の一等地にあるのも、安全運転への強いこだわりを感じさせます。

収納スペースの多さもミライースの大きな武器です。

エアコンの風が当たる位置に配置され、飲み物を適温に保てるドリンクホルダーをはじめ、ダッシュボードにはスマホや小物をサッと置ける「インパネロングアッパートレイ」を完備。

カーブで荷物が転がらないよう小さな仕切り板が設けられている点など、細やかな配慮が光ります。

足元には箱ティッシュがすっぽり収まる大型トレイもあり、サイドブレーキ周りにまで小物置き場が用意されるなど、限られたスペースを極限まで有効活用する徹底したこだわりを感じさせます。

ダイハツの軽セダン「ミライース」

気になる後部座席ですが、着座位置が少し低めなこともあり、足を組めるほどの足元空間と、十分な頭上クリアランスが確保されています。

前後スライド機能こそないものの、大人が乗っても窮屈さを感じさせない快適な空間です。

ラゲッジスペースに関しても、日常の買い物袋や機内持ち込みサイズのスーツケースなら余裕で飲み込み、床下のアンダーボックスも小物の整理に役立ちます。

大きな荷物を積みたい場合は後席を前に倒すことができ、さらに使い勝手を高めたいユーザー向けには、荷室をフラットに近づける専用のデッキボードも用意されています。

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ミライースは、「とにかく初期費用を安く抑えたい」というシビアなニーズに応えるエントリーグレードから、メッキ加飾やオートエアコン、シートヒーターなどを備え「乗用車としての快適性」を求めるユーザー向けの充実グレードまで、幅広い選択肢を用意しています。

最小回転半径4.4mという圧倒的な小回り性能と、磨き上げられた基本設計。

新車が99万2200円（消費税込）から手に入るこのクルマは、まさに日本の道路事情に最適化された「軽の中の軽」と呼ぶにふさわしい渾身の名車と言えるでしょう。