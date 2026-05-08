アップルが次世代の「iPhone 18 Pro」モデルにおいて、画面上部の「ダイナミックアイランド」を小さくすることを示す複数の情報が届いています。

同社がiPhone 14 Proでダイナミックアイランドを導入してから約4年が経過しました。このエリアは、アプリの通知やデリバリーの進行状況、音楽再生のミニプレイヤーなどで有効活用されています。その一方で、登場以来サイズがほとんど変わっておらず、動画やゲームのフルスクリーン表示においては、画面の占有率が気になる「黒い島」としての側面もありました。

信ぴょう性の高いリーカーのMajin Bu氏は、iPhone 18 Proのものとされる画像が誤って公開されたとしてXで共有しました。そこでは、現行モデルよりも横幅が狭くなったダイナミックアイランドが確認できます。

An image of an iPhone 18 Pro was recently published by mistake. pic.twitter.com/efy2FNsZ3p — Majin (@MajinBuofficia) May 2, 2026

さらに別のリーカーであるEarly Apple氏も、設計図（CAD）に基づいたとされる「小型化されたダイナミックアイランド」の画像を公開しています。

The new CAD confirms the smaller dynamic island of the iPhone 18 pro. The same goes for other designs. pic.twitter.com/v5T2kjGILe — Early Apple (@earlyappleleaks) May 4, 2026

これらに先立ち、著名リーカーのIce Universe氏は、iPhone 18 Proシリーズのダイナミックアイランドの横幅が、前モデルの20.76mmから13.49mmに約35%縮小されるとの予測を明らかにしていました。

The Dynamic Island cutout width on the iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max has been reduced from 20.76 mm to 13.49 mm, representing a reduction of approximately 35%. pic.twitter.com/dLnUdCts7z — Ice Universe (@UniverseIce) January 23, 2026

例年通りであれば、アップルはiPhone 18 Proおよび18 Pro Maxを9月に発表すると予想されています。その際には、噂されている折りたたみデバイス「iPhone Ultra」が同時に登場すると見られる一方、iPhone 18の標準モデルは2027年春の発売になる見込みです。

アップル初の折りたたみiPhoneには世界中から大きな注目が集まりそうですが、iPhone 18 Proモデルについても、可変絞りレンズの採用といった新機能の搭載が噂されており、より使い勝手の向上したアップデートが期待されています。

Source: Tom’s Guide

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