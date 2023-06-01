ダウ平均は横ばい 勢い一服も堅調な流れは続く＝米国株序盤 ダウ平均は横ばい 勢い一服も堅調な流れは続く＝米国株序盤

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NY株式7日（NY時間11:12）（日本時間00:12）

ダウ平均 49887.31（-23.28 -0.05%）

ナスダック 25967.41（+128.47 +0.50%）

CME日経平均先物 62675（大証終比：-455 -0.73%）



きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は横ばい。このところの上げが一服している。米国とイランが戦闘終結に向けた合意に近づいているとの期待を背景に米株式市場は最高値更新が続いている。しかし、本日はその勢いは一服。ただ、下押す動きまではなく堅調な流れが続いている。



前日の米株式市場はＳ＆Ｐ５００とナスダックが最高値を更新。ダウ平均も６００ドル超上昇していた。中東情勢の緩和期待に加えて、堅調な決算シーズンも株式市場を支えている。



一部からは「これは長期的な強気相場だ」との声も出ており、「バブルではないのか、上昇し過ぎではないか」という議論が１年以上続いているが、それが逆にバリュエーション上昇を抑制してきた。実際、株価上昇は主に企業業績に沿った動きだ」と述べている。



一方「ホルムズ海峡が近く再開された場合でも、足元の株高を踏まえると上昇余地は限定的に見える」との慎重な見方も出ている。「３月安値からの上昇は、他セクターを置き去りにする形で進んだＩＴ・ハイテク株のブームが背景にある」と分析。



現在の株高は一部の銘柄による上昇で、次の上昇局面を持続させるには、ＩＴ・ハイテク株以外へのローテーションが必要になるとの声も出ている。



アップル＜AAPL＞ 291.00（+3.49 +1.21%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 425.83（+11.87 +2.87%）

アマゾン＜AMZN＞ 272.51（-2.48 -0.90%）

アルファベットC＜GOOG＞ 393.05（-2.09 -0.53%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 395.87（-2.17 -0.55%）

テスラ＜TSLA＞ 409.61（+10.88 +2.73%）

メタ＜META＞ 622.18（+9.30 +1.52%）

エヌビディア＜NVDA＞ 211.45（+3.62 +1.74%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 412.19（-9.20 -2.18%）

イーライリリー＜LLY＞ 976.62（-10.43 -1.06%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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