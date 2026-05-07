アメリカのルビオ国務長官は、イラン攻撃をめぐってトランプ政権との関係が悪化したローマ教皇レオ14世と会談しました。

アメリカの国務省は7日、バチカンを訪問中のルビオ国務長官がローマ教皇レオ14世と会談したと発表しました。

「中東情勢や西半球での共通の関心事について協議した」としていて、イラン情勢などについて議論したものとみられます。

また、国務省は「会談はアメリカとローマ教皇庁の強固な関係、そして平和と人間の尊厳の促進に対する両者のコミットメントを改めて示すものとなった」と強調しました。

アメリカによるイラン攻撃をめぐり批判的な姿勢をとるローマ教皇とトランプ政権の関係は悪化していて、アメリカメディアは今回の会談について、カトリック教徒のルビオ長官の派遣を通じて両者の関係改善を図るものだと伝えていました。

一方、ローマ教皇庁は会談について、「友好的な会談で、バチカンとアメリカとの良好な二国間関係を育むという共通の決意が改めて確認された」と発表しました。

会談では、特に戦争や政治的緊張、困難な人道状況に見舞われている国々、そして平和のために、たゆまぬ努力を続ける必要性について議論されたということです。