5月7日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香がたまごっちでお目当てであったややこーんっちに出会えたことを報告してくれた。

-「全部私の好きな色で構成されたたまごっち」-

矢島ディレクターに買ってもらったたまごっちを２週間育てていたという菅井。「Tamagotchi Paradise - Purple Sky.」を買った理由であるややこーんっちに一発で進化したという。ややこーんっちは、ユニコーンがモチーフのキャラクターで、菅井は好きな理由に付いて「とってもかわいい白いもこもこの身体に、ピンクと水色と黄色と白という全部私の好きな色で構成されたたまごっちなんですよ！」と力説。

このややこーんっちに進化させるためにお腹がすいたらご飯をすぐあげる。たまごっちのご機嫌を取ってあげるなど、甲斐甲斐しく世話をしてあげたそう。

念願のややこーんっちに進化した後はややこーんっちのために木馬や球体の遊具を設置し、木馬の上や球の上にややこーんっちが乗って遊ぶのを眺めて楽しんでいるようで、「これからも引き続き愛情を注いでいきたいと思います」と語った。

また、たまごっち繋がりで日本テレビのアナウンサーである市來玲奈と食事に行った際に、市來もたまごっちを持っていることが発覚。今度会った時に通信しようと話をしたことも報告してくれた。