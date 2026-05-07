ホラー作家の平山夢明さんが７日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。恋愛について持論を展開する一幕があった。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは、ある女性の「マッチングアプリで知り合った彼氏が発熱でデートをキャンセルした際、『来なくて良かった。ストレスを感じなくて安心した』と思ってしまい、それ以降、彼との交際も面倒に。付き合えてうれしいのに、ストレスに感じる私は恋愛不適合者なのでしょうか？」という投稿がネット上で話題になっているという記事を紹介。

この件について聞かれた平山さんは「俺らの頃はマッチングアプリなんかなくて、もっと泥臭い感じですよ」と話し出すと「男の人と女の人が付き合うっていうのはね、もっと自分以外の神の力っていう風に僕は思ってたけど、今は（アプリに）年収を入れるとか、どこか店に行ってのサービスっぽくなってるよね。それは（恋愛と）違うんじゃない？って思うし」と指摘。

その上で「一個言っておきたいのは、私は恋愛不適合者かな？って悩まれてるけど、実はそうじゃないんですよ。これはストーカー対策の第一人者が言ってるんですけど、女性はギフトというのを持っていて、（相手に）なんにもおかしいところがないんだけど、嫌だなと感じる力を持ってるんですよ。それによって犯罪から身を防いでいることが多々あるっていうんです」と続けると「マッチングなんて、書いているそれがウソかどうかなんて分からないでしょ？ でも、なんか嫌だなっていうのは大切にしてもらいたいなって気がする」と持論を展開。

「理性や情報では判断できないけど、内側から言っている言葉に従わないと、ちょっとトラブルになることが多いと思うし、そこは（嫌だなという感覚に）従ってほしいし、従うと何も（トラブルが）起きないんですよ」と続けたところでＭＣの垣花正が「この女性もそれ（嫌だなという感覚）が働いてる可能性がある？」と質問。平山さんは「可能性がある。何も起きなかったのに自分は…って悩んじゃうかも知れないけど、ほとんど、そういうことないですから。大概、合ってますから、それは覚えておいてほしいです」と助言していた。