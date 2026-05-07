なにわ男子の高橋恭平が７日、大阪市内で主演する映画「山口くんはワルくない」（守屋健太郎監督、６月５日公開）の舞台あいさつ付最速試写会に、共演の郄橋ひかる、岩瀬洋志、関西ジュニア「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓ」の永岡蓮王とともに出席した。

恋に夢見る平凡な女子高生・皐（郄橋ひかる）と、転校生のコワモテ関西弁男子・山口くん（高橋恭平）が織りなす恋の行方を描く青春ラブコメストーリー。地元・大阪に凱旋した高橋恭平は「一番最初のイベントが大阪でやれるのはうれしいですね。やっぱり東京が多かったので、大阪で皆さんにいち早く見ていただけるっていうのはすごい“庭”としてうれしいですね」と、かつて通い詰めていた梅田でのイベントに大喜びした。郄橋ひかるも滋賀県出身。「大阪もよく来ていたし、母も大阪出身。こうして大阪の地でイベントできることもすごくうれしいです」とほほ笑んだ。

兵庫県出身の岩瀬は、今作で初めての舞台あいさつに参加。「正直、ドキドキ」と苦笑いしつつも、撮影中はボケて周囲からツッコまれていたそうで「撮影現場中でどれだけボケれるかっていうのが気になってました」と明かした。高校のクラスメート役で映画初出演の永岡は「話を聞いた時に、先輩の恭平くんと同級生役って言われて。僕が入所した時から関西ジュニアの最前線でやっていたなにわ男子の恭平くんとタメ口で話さないとってなったので、自信持つために、プライベートとかもちょっと大股で歩いていました」と役作りを語った。

胸キュンセリフも多く、キュンキュン会議も何度も開かれていた今作。高橋恭平は「こんなに関西弁を使わせていただける作品で、しかもそれがラブストーリー。一番年上で主演という立場もやらせていただいて、いろいろ僕としても成長できた作品となっています。新感覚なラブストーリーとして見ていただけると思いますので、ぜひ１回、２回、１００回。いろんな人に面白かったよ、とブワーって広めていってもらえたらと思います」とアピールした。