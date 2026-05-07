元人気子役「4歳くらいの写真」幼少期ショット公開「懐かしすぎる」「表情もポーズも完成されてる」と反響【こどもの日】
【モデルプレス＝2026/05/07】女優の谷花音が5月6日、自身のInstagramを更新。幼少期の写真を公開した。
【写真】22歳元人気子役「笑顔が変わらない」4歳当時のあどけないショット
谷は「4歳くらいの写真」と添え、幼少期の写真を投稿。ロングヘアを三つ編みにまとめて調理台の前に立ち、ケーキのような形に作られた寿司の上にイクラを乗せている様子を公開した。
この投稿に、ファンからは「天使」「可愛すぎる」「懐かしすぎる」「表情もポーズも完成されてる」「笑顔が変わらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳元人気子役「笑顔が変わらない」4歳当時のあどけないショット
◆谷花音、幼少期ショット公開
谷は「4歳くらいの写真」と添え、幼少期の写真を投稿。ロングヘアを三つ編みにまとめて調理台の前に立ち、ケーキのような形に作られた寿司の上にイクラを乗せている様子を公開した。
◆谷花音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「天使」「可愛すぎる」「懐かしすぎる」「表情もポーズも完成されてる」「笑顔が変わらない」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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