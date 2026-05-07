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YouTubeチャンネル「kirihara」が、「Osmo Nanoは使い方次第？多くを求めてはいけないVlogカメラ」と題した動画を公開した。動画では、DJIの新型ウェアラブルカメラ「Osmo Nano」のメリットとデメリットを徹底的に比較・検証し、どのような用途に適しているかを解説している。



kiriharaはまず、「Osmo Nano」の最大の魅力として「比類なき小型軽量さ」と「お手軽マウント」を挙げる。カメラモジュール本体はわずか52gで、付属の磁気ハットクリップや磁気ストラップを使えば、別途マウントを必要とせずにどこにでも貼り付けられるとその取り回しの良さを評価。さらに、本体と分離したマルチビジョンドックで手軽にモニタリングができる点や、内蔵マイクの音質の良さにも言及し、「DJIマイク要らずな性能に近い」と称賛している。



一方で、「あらゆる機能・性能面で前作Action 5 Proに劣る」と厳しい評価も下している。特に撮影時の熱停止問題を指摘し、4K60fpsでの撮影は20分台が限界だと検証結果を報告した。さらに、バッテリー交換が不可で劣化が避けられない点や、手ブレ補正の弱体化、MicroSDカードへの直接書き込みができない仕様など、具体的な懸念点を挙げた。



総評としてkiriharaは、「多くを求めるならAction 5 Proを買うべき」と断言。しかし、限られた用途や環境下においては非常に輝く部分があるとし、子どもやペット目線のPOV撮影など、ウェアラブルデバイスとして特化した運用を提案している。圧倒的な身軽さと引き換えに多くを犠牲にした「Osmo Nano」。購入を検討する際は、自身の用途がその尖った性能に合致するかを見極める必要がありそうだ。