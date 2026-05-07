ＣＮＮ創業者テッド・ターナー氏が死去　８７歳　ニュース業界のパイオニア　元妻はジェーン・フォンダ

米ケーブルニュースネットワーク「ＣＮＮ」創設者であるテッド・ターナーさんが６日（日本時間７日）、米フロリダ州タラハシー近郊の自宅で死去した。享年８７。死因は明らかにされていない。同氏の会社であるターナー・エンタープライズ社からのプレスリリースで彼の死去が伝えられ、米メディアが報じた。

ターナー氏は家族に囲まれる中亡くなったとし、声明には「数々の成功と名声にもかかわらず、彼はその温かさと謙虚さで出会った人々を魅了した」と記された。

１９３８年１１月１９日、米オハイオ州シンシナティ生まれのターナーさんは７０年に放送事業に参入。８０年に世界初の２４時間ニュース専門局ＣＮＮを開局した。同社は後にタイム・ワーナーに売却された。

またかつて米大リーグ（ＭＬＢ）のブレーブスや米プロバスケットボール（ＮＢＡ）のホークスのオーナーでもあった。私生活では３度結婚。３度目の妻ははハリウッド女優のジェーン・フォンダとは９１年に結婚し、２００１年に離婚した。

２０１８年には進行性の脳疾患であるレビー小体型認知症を患っていることを公表。表舞台から遠ざかっていた。