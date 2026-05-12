英歌手デュア・リパさん＝3月、カリフォルニア/Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images（CNN）英歌手デュア・リパさん（30）が、自身の画像を無断で使用されたとして、韓国のサムスン電子を米裁判所に提訴した。８日にカリフォルニア州中部地区連邦地裁に提出された訴状によると、訴えの内容は、全米で販売されているサムスン製テレビの段ボール外箱に、リパさんの画像が使用されていることに関連している。訴状によると、リ