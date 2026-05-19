おじさんたちの哀愁は、ときに笑いを誘うこともあるようです。ヒロ・コトブキさんの『吐け！吐くんだオレ！』をはじめとする作品では、中年男性たちのさまざまな側面が描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、あわせて約2.2万ものいいねが寄せられました。【漫画】「吐け！吐くんだオレ！」（全編を読む）とあるパーティ会場で、気分が悪くなり吐こうとする中年男性がいました。そこで男性の吐き気を促すためにも、