大相撲五月場所＞◇十日目◇19日◇東京・両国国技館【映像】どんな立ち合いだった？「実際の取組」の様子前頭十枚目・伯乃富士（伊勢ヶ濱）と前頭七枚目・千代翔馬（九重）の一番で、立ち合い呼吸が合わず不穏な空気が漂う一幕があった。伯乃富士の様子に「キレてるやん」「怒ってるなw」とファンから困惑の声が上がった。1度目の立ち合い。両者が腰を下ろして館内静寂に包まれるなか、千代翔馬が立とうとするも、呼吸の合わ