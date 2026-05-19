◆大相撲夏場所１０日目（１９日、東京・両国国技館）西序ノ口８枚目・森麗（もりうらら）が、東同３枚目・兎富士（うさぎふじ、伊勢ケ浜）に力なく押し倒しされ、４敗目を喫した。取組が１場所７番の序ノ口で１勝４敗となり、森麗は４０場所連続の負け越し。２勝５敗だった３月の大阪場所で昭和以降で序ノ口以上の自身の史上ワースト記録を更新した。今場所は昨年現役を引退した沢勇に次ぎ、史上２人目の序ノ口在位１００場所