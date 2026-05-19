元プロレスラーでタレント・長州力（74）が19日に自身のYouTubeチャンネルを更新。道交法違反の疑いで書類送検されたお笑いタレント・長州小力（54）が出演し、現在の生活について語る場面があった。4月9日午前、中野区の交差点で警察官が交通違反の取り締まり中、小力が運転する乗用車が信号無視をし、停止させたところ、免許証の期限切れが発覚したという。 不祥事後の生活の話題になると、小力は「SNSを見ると、自分のこ