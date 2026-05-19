◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（１９日・倉敷）中日は４回、３四死球で無死満塁として、石伊が右翼線へ２点二塁打を放った。直前に佐藤輝に浴びた２ランの２点を、すぐに取り返して１点差に迫った。ただ、得点はここまで。なおも無死二、三塁から高橋周の投手強襲の安打で再び満塁としたが、田中が中飛、金丸が二ゴロで２死となった。ここで、井上監督は１番の大島に代打・カリステを起用。試合の前半で思い切って動いたが