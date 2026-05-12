ホルムズ海峡を表した屋外広告の前を行き交う人々＝4月27日、イラン首都テヘラン/Majid Asgaripour/Wana News Agency/Reuters（CNN）米国とイランの交渉が行き詰まっている。手詰まりの原因は優先事項の違いだ。トランプ米大統領は、あるアナリストが「素早く簡単に手に入る」と表現した勝利を求めており、これにはイラン側の核開発計画を巡る速やかな譲歩も含まれる。一方、イランはそうした要求を先送りし、まず自分たちの譲歩を