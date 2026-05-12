AI企業のInterfazeが、OCRや音声認識、構造化データ出力といった「答えが決まっている作業」を大規模言語モデルよりも高精度かつ低コストで処理することを目指した新しいAIモデルアーキテクチャ「Interfaze」を公開しました。公式ブログによると、Gemini-3-Flash、Claude-Sonnet-4.6、GPT-5.4-Mini、Grok-4.3などの軽量・高速モデルと比較して、OCR、画像認識、音声認識、JSON出力など9種類のベンチマークで高い性能を示したとのこ