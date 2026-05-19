19日午前、兵庫県たつの市の住宅で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は事件に巻き込まれた可能性があるとみて捜査しています。現場は、兵庫県たつの市新宮町にある住宅です。警察と消防によりますと、19日午前10時半ごろ、安否確認のために住宅を訪れた警察官が玄関で血を流して倒れている2人の女性を発見しました。倒れていた女性は50代ぐらいと70代ぐらいで、消防が駆け付けた際にはすでに