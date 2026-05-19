5月18日、上越市のホームセンターから観賞用のヘビがいなくなりました。1メートルを超える大きさです。近くには幼稚園などもあり不安が広がっています。木の棒を使いながらあたりを探す警察官たち・・。5月18日午後6時半すぎ、上越市の「スーパーセンタームサシ上越店」の従業員から“飼育ケースが割れていてヘビがいないことに気付いた”と通報がありました。脱走したとみられているの