クセ強メスケモ動画クリエイター『つか犬アニメ Tiredog animation』をご紹介します。

クセ強メスケモ動画クリエイター『つか犬アニメ Tiredog animation』

今週のピックアップ

『つか犬アニメ167話 プラモを作ろう！大上さん』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

つかれた犬さん：「YouTubeにショートアニメを投稿している『つかれた犬』といいます。よろしくお願いします」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

つかれた犬さん：「昔から自分でコンテンツを作って食べていきたいという願望がありました。5年ほど前にある程度実力がついたと思い、『つかれた犬』というキャラクターを作って最初はVTuberとして活動していましたが、当時はなかなか伸びませんでした。

当時、ショートアニメを作る仕事を別途請け負っており、有名なキャラクターデザイナーや脚本家が集まった、絶対にすごいことになるはずの案件に、作画として呼ばれました。

しかし、監督が進行をうまく回せず、半年でそのYouTubeチャンネルが潰れてしまったんです。その時の怒りやフラストレーションから『自分だったらこうする』『自分のやり方が正しいことを数字で証明してやる』という動機で本格的にYouTubeのアニメ制作を始めました。その後、自分の好きな『メスケモ』を出してみたら視聴者の食いつきが良く、そこからメスケモアニメを中心にするようになりました」

――おすすめの動画は何ですか？

つかれた犬さん：「『プラモを作ろう！大上さん』という動画です。大上さんというキャラは登場回数が最も多く、人気もあるのと、僕自身、陰キャなメスケモの女の子をアニメとして動かすのが楽しくて一番気に入っているからです。大上さんは被害妄想が激しいキャラなので、その被害妄想が過剰になるように頑張って作っています。この動画の中でも、作っているプラモデルの元になったアニメキャラが妄想の中で出てきて、彼女のことを否定してくるなど『自己否定の激しさ』にだいぶこだわって作りました。みんなこういう女の子、多分好きなんですよね」

つか犬アニメ167話 プラモを作ろう！大上さん

https://youtu.be/L9joo-hXycE



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

つかれた犬さん：「この記事で初めて僕のことを知っていただいた方、そしていつもご視聴いただいている方もありがとうございます。皆様に笑ってもらえるようなメスケモ動画を作れるように日々頑張っていきますので、これからもよろしくお願いいたします」

超個性的で愛らしい、クセの強いメスケモたちのショートアニメを発信し続ける『つか犬アニメ Tiredog animation』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『つか犬アニメ Tiredog animation』

https://www.youtube.com/@TukaretaINU

Xのアカウント『つかれた犬_超ﾒﾀﾌｪｽR-05 5/23出ます』

https://x.com/tukareta_INU

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島