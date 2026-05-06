イケメンの告白LINEにあのちゃん絶叫「きもーい！」恋愛テクが裏目に！？：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
5月5日（火）の放送は、OWVとWATWINGによる異グループ対抗バトル後半戦！
【動画】イケメンの告白LINEにあのちゃん絶叫「きもーい！」恋愛テクが裏目に!?
吉本興業発のボーイズグループ・OWVと、ホリプロ所属のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGによるグループ対抗バトル。
前半戦を終えてOWVが2勝、WATWINGが1勝。負けたチームには相手グループの楽曲を30秒間全力でPRするという、屈辱的な罰ゲームが課されるだけに、両グループともに一歩も譲れない！
第四戦のテーマは、現代の恋愛において欠かせないスキル「妄想恋愛LINEセンス対決」。
気になる女性から送られてきた深刻な相談メッセージに対し、いかに女心を掴む返信ができるかを競う。
お題は「ねぇ聞いてほしいんだけどさ…さっき好きだった人にフラれちゃった…なんか普通にしんどい（笑）元気出す方法教えて？」。
WATWINGからは「僕メロつかせますよ！ 世間とあのちゃんコンプリートできます」と自信満々な古幡亮を召喚。
OWVからは「この中では一番年上なので、女心は分かっている」とグループ最年長の本田康祐が参戦。
古幡の返信は「えー！振られちゃったの…!? 絶対成功するって思ってたから俺も普通に悔しいんだけど…お前のこと振るなんていい度胸してんなそいつ（笑）でもちゃんと向き合ってくれたんだね！ お前も頑張ったね！ えらいね！ もしお前の気持ちの切り替えになるならさ、一緒に元気になれるもんでも食べに行こうよ！ パワーチャージしよ」という、相手の感情にしっかり寄り添いつつ前向きに誘い出す文章。
本田の返信は「おー！ れんらくありがとう！ はぁそれは辛いなぁ おまえはそんな女じゃないのにな まー今日は悲しいこと忘れてえいがでもみに行って ガンガンテンションあげていこうな 素敵な1日にしてあげるよ きんちょうするけどな！」という文章。ところどころ漢字で書くべき部分が平仮名になっており、やや違和感が。
あのちゃんが選んだのは古幡の返信。
理由は「全て寄り添ってくれてるし、特に『お前のこと振るなんていい度胸してんな』みたいな感じもグッときますね」と評価した。
本田の返信に対しては「ノリが軽すぎて、あんまり。『ガンガンテンションあげていこうな』って言われても、別に気分じゃないっていうか」とバッサリ（笑）。
実はBの返信には隠された仕掛けが。文頭の文字を縦に読むと…
「お・れ・は・お・ま・え・が・す・き（俺はお前が好き）」という愛の告白が浮かび上がる構造になっていた。
これに気づいた瞬間、あのちゃんは「きもーい！」と絶叫し、スタジオは爆笑！
この他、「ポーカーフェイス対決」「サイコロ積み上げサドンデス」でバトル。果たして勝つのはどっち!? さらに、両グループによるコラボダンスショーも披露。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
5月5日（火）の放送は、OWVとWATWINGによる異グループ対抗バトル後半戦！
【動画】イケメンの告白LINEにあのちゃん絶叫「きもーい！」恋愛テクが裏目に!?
吉本興業発のボーイズグループ・OWVと、ホリプロ所属のダンス＆ボーカルグループ・WATWINGによるグループ対抗バトル。
前半戦を終えてOWVが2勝、WATWINGが1勝。負けたチームには相手グループの楽曲を30秒間全力でPRするという、屈辱的な罰ゲームが課されるだけに、両グループともに一歩も譲れない！
気になる女性から送られてきた深刻な相談メッセージに対し、いかに女心を掴む返信ができるかを競う。
お題は「ねぇ聞いてほしいんだけどさ…さっき好きだった人にフラれちゃった…なんか普通にしんどい（笑）元気出す方法教えて？」。
WATWINGからは「僕メロつかせますよ！ 世間とあのちゃんコンプリートできます」と自信満々な古幡亮を召喚。
OWVからは「この中では一番年上なので、女心は分かっている」とグループ最年長の本田康祐が参戦。
古幡の返信は「えー！振られちゃったの…!? 絶対成功するって思ってたから俺も普通に悔しいんだけど…お前のこと振るなんていい度胸してんなそいつ（笑）でもちゃんと向き合ってくれたんだね！ お前も頑張ったね！ えらいね！ もしお前の気持ちの切り替えになるならさ、一緒に元気になれるもんでも食べに行こうよ！ パワーチャージしよ」という、相手の感情にしっかり寄り添いつつ前向きに誘い出す文章。
本田の返信は「おー！ れんらくありがとう！ はぁそれは辛いなぁ おまえはそんな女じゃないのにな まー今日は悲しいこと忘れてえいがでもみに行って ガンガンテンションあげていこうな 素敵な1日にしてあげるよ きんちょうするけどな！」という文章。ところどころ漢字で書くべき部分が平仮名になっており、やや違和感が。
あのちゃんが選んだのは古幡の返信。
理由は「全て寄り添ってくれてるし、特に『お前のこと振るなんていい度胸してんな』みたいな感じもグッときますね」と評価した。
本田の返信に対しては「ノリが軽すぎて、あんまり。『ガンガンテンションあげていこうな』って言われても、別に気分じゃないっていうか」とバッサリ（笑）。
実はBの返信には隠された仕掛けが。文頭の文字を縦に読むと…
「お・れ・は・お・ま・え・が・す・き（俺はお前が好き）」という愛の告白が浮かび上がる構造になっていた。
これに気づいた瞬間、あのちゃんは「きもーい！」と絶叫し、スタジオは爆笑！
この他、「ポーカーフェイス対決」「サイコロ積み上げサドンデス」でバトル。果たして勝つのはどっち!? さらに、両グループによるコラボダンスショーも披露。続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！