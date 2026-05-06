

秋の北海道を、翼のホスピタリティと鉄路の情景で巡る特別な4日間が今年もやってきます。日本航空（JAL）とJR北海道は、2026年度も共同企画の特別貸切列車「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」を運行します。

運行6年目を迎える今年度は、9月28日から11月4日までの期間、5つの旅行会社のツアーで北海道の主要路線を走破します。最大のポイントは、JALの客室乗務員が全行程に同乗し、列車内にいながら航空機のような上質なサービスを提供するスタイル。本記事では、使用車両の魅力や、ルートの一例・予約スケジュールを詳しく紹介します。

空と陸のプロが共演「ひとめぐり号」の魅力

「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」コンセプト

「HOKKAIDO LOVE! ひとめぐり号」は、「ひとつの列車で、ひとめぐり。北海道」をコンセプトに、北海道の大地をめぐる特別貸切列車です。車両はJR北海道の多目的特急車両である261系5000代「ラベンダー」編成や「はまなす」編成を使用します。

ラベンダー編成とは？

ラベンダー編成（キハ261系5000代）は、2021年に運転を開始した多目的特急形気動車。富良野の初夏の風物詩「ラベンダー」を思わせる紫色の塗装が特徴で、全車両にWi-Fiとコンセントを完備。フリースペース「ラベンダーラウンジ」も設けられた、観光にもビジネスにも最適な車両です。

ラベンダー編成（写真左）／はまなす編成（写真右）/（画像：Pixta）

最大の特徴は、JALの客室乗務員である「JALふるさとアンバサダー」や「JALふるさと応援隊」が同乗すること。企画段階から担当者が携わり、オリジナル車内アナウンスや鉄道・航空クイズの実施、乗車記念グッズの贈呈、客室乗務員との記念撮影など、まるで航空機の機内のような洗練された雰囲気を列車内で楽しめるよう様々な企画が準備されています。

2026年度の運行ルートと発売情報

2025年度実施時の様子

2026年度は9月28日から11月4日にかけて、旅行会社5社（JTB、阪急交通社、クラブツーリズム、読売旅行、ジャルパック）が企画する各コースで運行します。これまでのルートを基本としつつ、沿線地域の「北海道をふるさとにするひと」と協力したおもてなしも計画しています。

JTBのツアールート（細部は検討中）

例えばJTBのツアーでは、1日目に札幌駅から釧路駅へ。2日目は釧路駅から知床斜里駅へ移動し、3日目は知床斜里駅から旭川駅へ。4日目に旭川駅から札幌駅へ戻るルートを予定しています。

クラブツーリズム、読売旅行、ジャルパックは既に発売を開始しており、阪急交通社は5月中旬、JTBは6月上旬頃に発売を開始する予定。販売価格や詳しい行程は出発エリアや旅行会社によって異なります。

「異業種連携」が観光列車の新たなスタンダードに？

261系5000代、多目的特急車両「ラベンダー」編成とJALふるさとアンバサダー・JALふるさと応援隊（2025年度実施時）

この「ひとめぐり号」が6年目というロングラン企画になっている背景には、単なる移動手段を超えた「体験価値の最大化」があります。JR北海道の強みである広大なネットワークと車窓の絶景に、JALが持つ高い接客ノウハウを掛け合わせることで、これまでにない相乗効果を生み出しています。

近年、鉄道業界では観光列車の導入が相次いでいますが、自社リソースだけで完結せず、航空会社という異業種とのタッグを深めている点は非常にユニークです。旅行者にとっては一度の旅行で両社のプレミアムなサービスを享受できるため満足度が高く、高付加価値型の旅行商品として定着していると言えるでしょう。

鉄道の旅情と航空のホスピタリティ。その両方を一度に味わえるのは、広大な大地を持つ北海道と、両社の強い絆があればこそ。今年の秋は、自分で運転するレンタカーや通常の特急列車の旅とは一味違う、プロがエスコートする「ひとめぐり」の旅に出かけてみませんか。各旅行会社の詳細プランをチェックして、ぜひ早めの検討をおすすめします。

（画像：日本航空、JR北海道）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）