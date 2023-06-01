34歳の美人経営者が年収360万円の大学教員に対し、「どうやって生活してるの？」と率直な疑問をぶつける場面があった。

【映像】「どうやって生活してるの？」34歳美人社長の質問に男性は

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回、ショウゴ（建築業など3社経営・年収3000万円）と婚約中のあやかが、婚約者をKEEPしたまま別の人と会える「KEEPデート」のルールを利用し、Y・リョウ（国立大非常勤講師兼モデル・年収360万円）とデートする様子が公開された。テラスのブランコに並んで座る二人。あやかの手元には、「現在非常勤講師だが大学教授の夢が叶えば好条件」と記されたマリッジメモがあった。

平均年収2000万円超えのハイスペック男性が揃う中で、年収360万円というリョウのリアルな数字に対し、あやかは「どうやって生活してるの？」と率直すぎる一言を投げかける。これに対しリョウは、「正直今、生活は全然困ってない」と返し、「月々の貯金も全然できるくらいは。新潟っていう地（の利）があるのかもしれないけど」と答え、経済的な不安がないことをアピールしていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）