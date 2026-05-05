５日、江蘇省・常州駅で乗車を待つ人々。（常州＝新華社配信／陳暐）

【新華社北京5月5日】中国の労働節（メーデー）5連休最終日の5日、帰省や行楽を終えた人たちのUターンラッシュが各地でピークを迎えた。

５日、黒竜江省・ハルビン駅でホームを歩く人々。（ハルビン＝新華社配信／原勇）

５日、貴州省・貴陽北駅の待合ホールで乗車を待つ人々。（貴陽＝新華社配信／張維）

５日、江蘇省淮安市洪沢区内の高速道路で渋滞する車列。（ドローンから、淮安＝新華社配信／殷潮）

５日、河北省・石家荘駅で改札を通る人々。（石家荘＝新華社配信／陳其保）

５日、湖北省・武漢駅で乗車を待つ人々。（武漢＝新華社配信／趙軍）

５日、江蘇省鎮江市の五峰山長江大橋を渡る車。（ドローンから、鎮江＝新華社配信／任飛）

５日、浙江省・嘉興南駅で改札を通る人々。（嘉興＝新華社配信／金鵬）

５日、江蘇省・南京駅でホームを歩く人々。（南京＝新華社配信／蘇陽）

５日、山東省・滕州東駅で乗車を待つ人々。（滕州＝新華社配信／李志軍）

５日、江蘇省・南京駅でホームから出口に向かう人々。（南京＝新華社配信／蘇陽）

５日、江蘇省・常州駅で乗車を待つ人々。（常州＝新華社配信／陳暐）