新華社通信
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国際観察：「唯一の戦争被爆国」で核武装論 日本の動きに警戒を
６日、広島市の平和記念公園にある原爆ドーム。（広島＝新華社記者／胡暁格）【新華社広島8月7日】広島市では6日、原爆投下から81年を迎え、平和記…
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広島原爆ドーム前で市民集会 核保有への動きに抗議
【新華社広島8月7日】1945年8月6日、侵略戦争を遂行していた日本に早期降伏を促すため、米軍は広島に原子爆弾を投下した。それから81年後、原爆ドー…
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広島原爆ドーム前で市民集会 核保有への動きに抗議
５日、広島市の平和記念公園で集会に参加する市民。（広島＝新華社記者／胡暁格）【新華社広島8月7日】1945年8月6日、侵略戦争を遂行していた日本に…
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中国の貿易額、1〜7月は17.3％増
【新華社北京8月7日】中国税関総署が7日発表した1〜7月の中国のモノの貿易額は前年同期比17.3％増の30兆1300億元（1元＝約23円）だった。うち輸出は…
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都市サッカーリーグ、観光振興に一役 中国・吉林省延辺朝鮮族自治州
７月１８日、「東北超」のスタジアムの外に設けられた「延辺大市場」で、餅つき体験をする観光客。（長春＝新華社配信）【新華社長春8月7日】中国で…
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世界レベルに飛躍、中国を代表する「磁器絶縁体の都」 江西省蘆渓県
蘆渓県の磁器絶縁体メーカー、中材江西電磁電気の生産ラインで稼働するロボットアーム。（５月２２日撮影、萍郷＝新華社記者／張東陽）【新華社南昌…
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タイの学校で銃撃事件 7人死亡、15人負傷
７日、銃撃事件が発生したノンタブリー県の学校から避難する生徒。（バンコク＝新華社配信）【新華社バンコク8月7日】タイ中部ノンタブリー県の学校…
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上海野生動物園、没入型サファリの試験営業を開始
【新華社上海8月7日】中国の上海野生動物園は、夏休み後半に入っても来園者が続々と訪れている。園内体験をより充実させるために、サファリゾーンの…
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技術革新が後押し、進む設備製造業の高度化 中国・ハルビン市
ハルビン電気集団傘下、ハルビン電機廠のデジタル化コイル工場で、固定子バーを製造するスマート製造設備。（７月２８日撮影、ハルビン＝新華社記者／…
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中国の博物館に新スタイル、デジタル・スマート技術が変える見学風景
随州博物館で仮想現実（ＶＲ）コンテンツ「青銅時代を越えて曾侯乙との出会い」を体験する記者。（武漢＝新華社記者／熊翔鶴）【新華社武漢8月7日…
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牛河梁国家考古遺跡公園を訪ねて 中国・遼寧省朝陽市
４日、牛河梁国家考古遺跡公園のモニュメント。（朝陽＝新華社記者／潘碰竜）【新華社瀋陽8月7日】中国遼寧省朝陽市の牛河梁遺跡は1981年に発…
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三大イベント連携、盛り上がる国際ゲーム・アニメ月間 上海市
上海時装商店のバルコニーで目を引く中国産コンテンツキャラクターのバルーン。（７月２８日撮影、上海＝新華社記者／陳浩明）【新華社上海8月7日】…
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【AI動画】二十四節気の養生法「立秋」
【新華社北京8月7日】立秋は秋の最初の節気であり、夏から秋への移り変わりを告げる時期となる。中医学では、立秋以降は陽気が次第に収まり、陰気が…
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【AI壁紙】二十四節気の養生法「立秋」
早起きして伸びをする様子を表した壁紙。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月7日】立秋は秋の最初の節気であり、夏から秋への移り変わりを告げる時…
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中国・天津美術館で民衆芸術巡回展 16省区市の作品130点以上
４日、天津美術館「人民画巻時代の華章」展で作品を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津8月7日】中国天津市の天津美術館で第7回民…
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上海で外国人が大行列 中国発バッグ「ソングモント」人気の秘密
上海市淮海中路にあるソングモントの店舗で、家族へのお土産を選ぶタイ人観光客（右）。（７月８日撮影、上海＝新華社配信／盛暘）【新華社上海8月7…
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中国で「20度清涼圏」が人気 変わりつつある夏の旅
河北省石家荘市の屋内スキー場「熱雪奇跡」を訪れたスキー客。（７月２１日撮影、石家荘＝新華社配信／陳其保）【新華社北京8月7日】中国では今年の…
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パンチェン・エルデニ、ラサの大昭寺で礼拝 中国西蔵自治区
３日、ラサの大昭寺で釈迦牟尼仏像に礼拝するパンチェン・エルデニ。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ8月7日】中国人民政治協商会議（政…
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中国外交部「原爆投下の背景こそ反省必要」
中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月7日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は6日、広島への原爆投下から81年を迎えたこと…
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七三一部隊罪証陳列館で細菌戦の真相を知る 中国・ハルビン市
４日、侵華日軍第七三一部隊罪証陳列館の展示を見る来館者。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン8月6日】夏休みシーズンに入り、中国黒…