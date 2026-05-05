【WORLD SCOUT】2人脱落で「ガルプラ」出身・桑原彩菜＆飛咲来が最終審査進出へ 経験者と未経験者が直接対決で次週デビューメンバーが決まる
【モデルプレス＝2026/05/05】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃11が5月5日に放送され、2人のファイナリストが決定した。
【写真】ついにメンバー決定！HYBEオーディション最終審査の様子
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。そして、過酷なレッスンを経て中間評価が行われ、最終審査に進む2人のファイナリストが選ばれる。
＃11では、中間評価の合格者発表シーンからスタート。最初に名前を呼ばれたのは、高い実力で最初の審査から注目を集めてきたAyana。HYBE×Geffen社長のミトラ・ダラブ氏からは「1番安定していて自信を持っているように感じました。他の人が持っていない才能に溢れています」と絶賛され、HYBE×Geffenエグゼクティブクリエイターのソン・ソンドゥク氏からは「4人の候補生の中で最高の実力を持っています。デビューメンバー3人と比べても実力で引けを取らないくらい成長してきた」と評価を受けていた。
その後のインタビューでAyanaは「冷静に見えるって言われたり、感情の波がないように見られるんですけど、実は自分の中で、すごい葛藤だったり、諦めようと思ったこともあった」と心境を告白。「皆には見せないですけど、夜に泣き暴れて1人で3時くらいまで泣いていたこともちょこちょこあった」と合宿期間の葛藤を語り「ここまで来たからには絶対にファイナルでデビューしたいと思います」と力強く語った。
そして、2人目のファイナリストとなったのはSakura。名前を呼ばれると、手を震わせながら涙を浮かべた。ソン・ソンドゥク氏からは「このオーディションで最も成長した人だと思います」と称され「今後どれほど素敵な舞台を見せてくれるか、期待の気持ちを込めて審査員全員が選びました」と明かした。KATSEYEを育成・発掘したジェイ・イン氏は「この短期間でこれほど成長したことは本当に誇りに思ってください。これからは人に見せることもそうですが、自分自身が楽しんでパフォーマンスを自分のものにできれば」と伝えた。
これまで、近所でレッスンを受けられる場所がなく、自宅の冷蔵庫を鏡代わりにダンスを練習し、未経験者での参加となったSakura。ファイナル進出の結果を受け「オーディションを申し込んだときは、普通の田舎少女だったので、まさかこんなすごいところに来られるとは思いもしなくて」と感慨深げにコメントし、「ここまで残れたということは持っているということだから自分を心の底から好きになること、信じることができたし、本当にいろんな気づきがあった期間」と合宿期間を振り返った。
最終審査は、中間審査の10日後に実施されることに。オリジナル課題曲「PARTY b4 the PARTY」をSakuraが、「WE RIDE」をAyanaが、すでにデビューメンバーとして決定しているEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともに4人編成で披露。100年以上の歴史を誇るライブ劇場・THE FONDA THEATREにて、200人の観客の前に実際のライブを想定したステージを見せる。
これまで「Girls planet 999」に出演し、2024年に結成され、翌年に解散したガールズグループ・RIRYDAYでも活動した経験を持つ実力者のAyanaと、今回が人生初オーディションで未経験からの参加となるも、急成長した姿や持ち前の“スター性”を評価されてきたSakura。“正反対”とも言える2人が直接対決をし、次回“たった1人”のデビューが決まる。
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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【写真】ついにメンバー決定！HYBEオーディション最終審査の様子
◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む
第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三次審査を勝ち抜いた「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）、高いパフォーマンス力で注目を浴びたHiori Tsuhako（津波古妃織）、そしてTBS日曜劇場「御上先生」（2024）などに出演した経歴があり歌・ダンス未経験ながらも見事な表現力で注目を浴びたAoi Otani（大谷碧空）、同じく未経験ながらも持ち前の“スター性”で審査員を驚かせたSakura Tobi（飛咲来）の4人で合宿をスタートさせたが、Hioriが急遽辞退。最終審査までのレッスン期間を延長することとなり「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Rinka Aratake（荒武凜香）が復活した。そして、過酷なレッスンを経て中間評価が行われ、最終審査に進む2人のファイナリストが選ばれる。
◆1人目のファイナリストは「ガルプラ」出身のAyana（桑原彩菜）
＃11では、中間評価の合格者発表シーンからスタート。最初に名前を呼ばれたのは、高い実力で最初の審査から注目を集めてきたAyana。HYBE×Geffen社長のミトラ・ダラブ氏からは「1番安定していて自信を持っているように感じました。他の人が持っていない才能に溢れています」と絶賛され、HYBE×Geffenエグゼクティブクリエイターのソン・ソンドゥク氏からは「4人の候補生の中で最高の実力を持っています。デビューメンバー3人と比べても実力で引けを取らないくらい成長してきた」と評価を受けていた。
その後のインタビューでAyanaは「冷静に見えるって言われたり、感情の波がないように見られるんですけど、実は自分の中で、すごい葛藤だったり、諦めようと思ったこともあった」と心境を告白。「皆には見せないですけど、夜に泣き暴れて1人で3時くらいまで泣いていたこともちょこちょこあった」と合宿期間の葛藤を語り「ここまで来たからには絶対にファイナルでデビューしたいと思います」と力強く語った。
◆未経験で参加のSakura（飛咲来）、最終審査へ進出
そして、2人目のファイナリストとなったのはSakura。名前を呼ばれると、手を震わせながら涙を浮かべた。ソン・ソンドゥク氏からは「このオーディションで最も成長した人だと思います」と称され「今後どれほど素敵な舞台を見せてくれるか、期待の気持ちを込めて審査員全員が選びました」と明かした。KATSEYEを育成・発掘したジェイ・イン氏は「この短期間でこれほど成長したことは本当に誇りに思ってください。これからは人に見せることもそうですが、自分自身が楽しんでパフォーマンスを自分のものにできれば」と伝えた。
これまで、近所でレッスンを受けられる場所がなく、自宅の冷蔵庫を鏡代わりにダンスを練習し、未経験者での参加となったSakura。ファイナル進出の結果を受け「オーディションを申し込んだときは、普通の田舎少女だったので、まさかこんなすごいところに来られるとは思いもしなくて」と感慨深げにコメントし、「ここまで残れたということは持っているということだから自分を心の底から好きになること、信じることができたし、本当にいろんな気づきがあった期間」と合宿期間を振り返った。
◆桑原彩菜＆飛咲来、“正反対”の2人が直接対決
最終審査は、中間審査の10日後に実施されることに。オリジナル課題曲「PARTY b4 the PARTY」をSakuraが、「WE RIDE」をAyanaが、すでにデビューメンバーとして決定しているEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とともに4人編成で披露。100年以上の歴史を誇るライブ劇場・THE FONDA THEATREにて、200人の観客の前に実際のライブを想定したステージを見せる。
これまで「Girls planet 999」に出演し、2024年に結成され、翌年に解散したガールズグループ・RIRYDAYでも活動した経験を持つ実力者のAyanaと、今回が人生初オーディションで未経験からの参加となるも、急成長した姿や持ち前の“スター性”を評価されてきたSakura。“正反対”とも言える2人が直接対決をし、次回“たった1人”のデビューが決まる。
AYANA&SAKURAが最終審査進出— ABEMA_K-POP・韓国ドラマ【公式】 (@abema_kpopdrama) May 4, 2026
経験者＆未経験者"正反対"の2人が直接勝負へ
◆HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘する。
また、プロジェクトのスタジオキャストには、指原莉乃、ヒコロヒーをはじめHYBE MUSIC GROUP LABELSのSOURCE MUSIC所属の世界で活躍する5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のメンバー・SAKURA（サクラ）とKAZUHA（カズハ）、同じくHYBE MUSIC GROUP LABELSのBELIFT LAB所属の5人組ガールグループILLIT（アイリット）のメンバー・IROHA（イロハ）とMOK（モカ）が出演。豪華キャストが、夢を懸けて挑む参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。（modelpress編集部）
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