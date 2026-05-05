『VIVANT』「小峠が出演？」 新イラスト公開にネット騒然
俳優・堺雅人が主演を務めるTBS系日曜劇場『VIVANT』（2026年7月期）の公式SNSが5日までに更新され、1週間連続で公開されてきた意味深なイラストの“7人目”が明らかになった。正体不明の人物が連日登場したことで、前作との関連性をめぐる考察がファンの間で過熱している。
【写真あり】小峠に似てる？『VIVANT』公式が新イラスト公開！
投稿は4月29日からスタート。黒い衣装でワイングラスを手にする人物を皮切りに、黒のフルボディースーツ姿でウインクする人物、ダイナマイトのようなものを装着した白髪の男性など、個性的なビジュアルが次々と公開された。特に白髪の男性については、2023年放送の最終話で死亡したように見えたベキ（役所広司）を想起させるとして「まさかベキか」「生きているのでは」といった声が相次ぎ、議論が広がった。
その後も既存キャラクターとの関連を探る動きが続き、「ドラムでは」との指摘や、タトゥー姿の男性に対する「新キャラか」といった反応が噴出。さらにフードをかぶった人物など、物語への関わりが読めない登場人物が続き、注目度は一層高まっていった。
そして7日目となる今回公開されたのは、上下つなぎの迷彩服を着て腕を組む男性。頭をそり上げた風貌から「小峠が出演？」「小峠にしか見えない」といった芸人を連想する声のほか、「新キャラかな？」「マジで誰なんだ」といったコメントが寄せられている。
同作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半、総移動距離約1000キロに及ぶロケを敢行。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助（堺雅人）が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと緻密な伏線で高視聴率を記録した。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也らが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まり、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも実施。今回出そろった謎の人物たちがどのように物語へ関わるのか、放送に向け期待が高まっている。
【写真あり】小峠に似てる？『VIVANT』公式が新イラスト公開！
投稿は4月29日からスタート。黒い衣装でワイングラスを手にする人物を皮切りに、黒のフルボディースーツ姿でウインクする人物、ダイナマイトのようなものを装着した白髪の男性など、個性的なビジュアルが次々と公開された。特に白髪の男性については、2023年放送の最終話で死亡したように見えたベキ（役所広司）を想起させるとして「まさかベキか」「生きているのでは」といった声が相次ぎ、議論が広がった。
そして7日目となる今回公開されたのは、上下つなぎの迷彩服を着て腕を組む男性。頭をそり上げた風貌から「小峠が出演？」「小峠にしか見えない」といった芸人を連想する声のほか、「新キャラかな？」「マジで誰なんだ」といったコメントが寄せられている。
同作は2023年7月期に放送され、モンゴルで約2か月半、総移動距離約1000キロに及ぶロケを敢行。自衛隊の秘密部隊「別班」に所属する乃木憂助（堺雅人）が、謎のテロ組織「テント」の実態に迫るストーリーと緻密な伏線で高視聴率を記録した。
続編は異例の2クール連続放送となり、堺のほか阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、二宮和也らが再集結。総勢26人が出演する大作となる。物語は前作ラストで乃木の前に置かれた“赤い饅頭”の直後から始まり、新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも実施。今回出そろった謎の人物たちがどのように物語へ関わるのか、放送に向け期待が高まっている。