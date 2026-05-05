【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表 5日15:41時点
気象台は、午後3時41分に、暴風警報を苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。またなだれ注意報を富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表 5日15:41時点
留萌地方では、5日夜遅くまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富良野市
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■上川町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■東川町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
7日にかけて注意
■苫前町
□暴風警報【発表】
5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■羽幌町
□暴風警報【発表】
5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■天売焼尻
□暴風警報
5日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■初山別村
□暴風警報【発表】
5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■遠別町
□暴風警報【発表】
5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
■天塩町
□暴風警報【発表】
5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s