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気象台は、午後3時41分に、暴風警報を苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。またなだれ注意報を富良野市、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、南富良野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町に発表 5日15:41時点

留萌地方では、5日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富良野市
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて注意

■上川町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて注意

■東川町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて注意

■美瑛町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて注意

■上富良野町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて注意

■南富良野町
□なだれ注意報【発表】
　7日にかけて注意

■苫前町
□暴風警報【発表】
　5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■羽幌町
□暴風警報【発表】
　5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■天売焼尻
□暴風警報
　5日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■初山別村
□暴風警報【発表】
　5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■遠別町
□暴風警報【発表】
　5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s

■天塩町
□暴風警報【発表】
　5日夜のはじめ頃から5日夜遅くにかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s