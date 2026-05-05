お笑い芸人の平野ノラ（47）が4日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。人気モデルらとの女子会に唯一夫同伴で参加した人気フリーアナウンサーを明かした。

この日はフリーアナウンサーの高橋真麻と出演。以前、自宅の最寄り駅が近かったという縁があり、女子会などをすることもあったという。

平野は真麻の夫とも交流があるといい、「真麻さんの旦那さんは凄いテキパキ動いて」と印象を語る一方、高橋が「女子会ってさっき言いましたけれども、みんなで焼肉を食べた時にうちの夫も来たんですけれども」と告白した。

「あの時は大沢あかねと神田愛花ちゃんが一緒だったんですけども、みんな旦那さんを連れてくると思ってたんですよ。私は“家族会だ”って聞いていたんですよ」と明かすと、平野は「そうでしたか」と驚き。

真麻は「夫と子供たちを連れて行ったら、まさかの全員女子だけで参加されていて。他の方々は。だから夫に帰ってから“騙し討ちにあった”って言われました」と苦笑。平野は「旦那さん。凄い慣れた感じでしたよね。さばかれていて、なんか凄い」と笑った。

さらに「この間、大沢あかねちゃんとしゃべっていて、“真麻さんと面白いよね、本当、真麻さんっていつもいるところに旦那さんがいる”って言っていて。“すごいラブラブなんだね”って」と話した。