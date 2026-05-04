【北中米W杯出場国紹介｜第45回：チュニジア】徹底した現実主義。いかに効率良く得点を奪い、相手の焦りを誘えるか
「アトラスのライオン」の愛称で知られる北アフリカの雄チュニジアは、2026年北中米Ｗ杯で、３大会連続７度目の出場となる。
これまで決勝トーナメント進出こそないものの、健闘する試合が増えており、惜しいところまで来ているのも確かだ。前回のカタール大会はグループステージ最終節でフランスを１−０で撃破。組織力と個の輝きを示す試合だった。
強みは徹底した現実主義にある。基本布陣は４−３−３、あるいは４−２−３−１。守備時は中盤と最終ラインの距離をコンパクトに保ち、中央を閉じながら相手を外へ誘導する。
前線から激しく奪いに行くよりも、陣形を崩さずに相手の攻撃を遅らせ、危険なエリアへの侵入を防ぐことを優先する設計だ。そのため強豪相手でも大崩れしにくく、試合をロースコアに持ち込む能力に優れている。
アフリカ予選はやや組分けに恵まれた感もあったが、10戦無敗、しかも無失点で突破した。しかし、大きな期待を背負い、隣国のモロッコに乗り込んだAFCON（アフリカ・ネーションズカップ）で自慢の守備が崩壊し、まさかの早期敗退を喫する。
この結果を受けて、それまでチームを率いていたサミ・トラベルシ監督が電撃解任。その後は元フランス代表MFのサブリ・ラムシ監督に引き継がれた。
指揮官は2014年ブラジルW杯では、コートジボワール代表監督として世界の舞台を経験。日本戦で後半途中にディディエ・ドログバを投入し、一気に流れを変えて２−１の逆転勝利に導いた。
相手を分析し、流れを引き寄せる采配は、今大会のチュニジアにも反映されるはず。もちろん当時のドログバのようなタレントはいないが、現チームの戦力を活用していくことになりそうだ。
３月のカナダ遠征で、ラムシ監督は大量30人を招集。そのうち攻撃の軸として期待されるハンニバル・メジブリ（バーンリー）と右サイドバックのヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ）は怪我で離脱となったが、ハイチ戦（１−０の勝利）とカナダ戦（スコアレスドロー）を通じて多くの選手をテストし、戦力の把握に努めた。
システムも４−３−３と４−２−３−１を使ったが、どちらの試合もスタメンで、キャプテンマークを巻いたセントラルMFのエリス・スキリ（フランクフルト）が“チームの心臓”になることは間違いない。
両翼は良い意味でラムシ監督を悩ませそうなポジションだ。ハイチ戦でゴールを奪ったセバスティアン・トゥネクティ（セルティック）が、開幕スタメン争いをリードしていると見られる。
さらにパリ・サンジェルマンのセカンドチームで躍動する21歳のハリル・アヤリ、大型ウイングのエリアス・サード（ハノーファー）、運動量豊富なサイファラー・ルタイエフ（グロイター・フュルト）がしのぎを削る。
センターフォワードは絶対的な軸がいない分、裏抜けに優れるルーイ・ベン・ファルハト（カールスルーエ）や屈強なターゲットマンのハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ）、アフリカ予選で活躍したフィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）など、タイプの異なるFWを使い分けていくことになるか。
４−２−３−１の場合は、２列目のアクセント役としてメジブリやアニス・ベン・スリマン（ノリッジ）の存在が重要になってくる。４−３−３ならスキリをアンカーに、ドリブル能力の高いイスマエル・ガルビ（アウクスブルク）やボール奪取力に優れるラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン）が攻守の強度を高める。
最終ラインはモンタサル・タルビ（ロリアン）が、ふくらはぎの負傷でしばらく欠場していたが、すでにリーグ・アンでの試合に復帰しており、ラムシ監督としても一安心だろう。
彼の相棒は190センチのアラー・グラム（シャフタール）か、機動力のあるオマル・レキク（マリボル）あたりが争うと見られる。
右サイドバックのムタズ・ネファティ（ノルシェーピン）は21歳と若く、本大会で評価を高めたい一人だ。
GKは、2023年の日本戦にも出ていたアイメン・ダーメン（CSスファクシアン）が正守護神だったが、新体制で誰が開幕戦のゴールを守るかは不透明だ。
日本、オランダ、スウェーデンと対戦するＦ組は、大会全体の中でもかなり厳しいグループと見られる。３試合ともに、粘り強い守備がチュニジアのベースになることは間違いないが、勝利の鍵を握るのは、やはり決定力だろう。
おそらく３試合ともチャンスはそれほど多くないなかで、いかに効率良く得点を奪い、相手の焦りを誘う展開に持っていけるか。ラムシ監督のプランと選手のパフォーマンスが噛み合えば、厳しいF組を勝ち抜いて、世界を驚かせることも可能だ。
文●河治良幸
【画像】史上初のモノクロエンブレム＆三つ葉ロゴが31年ぶり復活！日本代表の新アウェーユニホーム
これまで決勝トーナメント進出こそないものの、健闘する試合が増えており、惜しいところまで来ているのも確かだ。前回のカタール大会はグループステージ最終節でフランスを１−０で撃破。組織力と個の輝きを示す試合だった。
強みは徹底した現実主義にある。基本布陣は４−３−３、あるいは４−２−３−１。守備時は中盤と最終ラインの距離をコンパクトに保ち、中央を閉じながら相手を外へ誘導する。
アフリカ予選はやや組分けに恵まれた感もあったが、10戦無敗、しかも無失点で突破した。しかし、大きな期待を背負い、隣国のモロッコに乗り込んだAFCON（アフリカ・ネーションズカップ）で自慢の守備が崩壊し、まさかの早期敗退を喫する。
この結果を受けて、それまでチームを率いていたサミ・トラベルシ監督が電撃解任。その後は元フランス代表MFのサブリ・ラムシ監督に引き継がれた。
指揮官は2014年ブラジルW杯では、コートジボワール代表監督として世界の舞台を経験。日本戦で後半途中にディディエ・ドログバを投入し、一気に流れを変えて２−１の逆転勝利に導いた。
相手を分析し、流れを引き寄せる采配は、今大会のチュニジアにも反映されるはず。もちろん当時のドログバのようなタレントはいないが、現チームの戦力を活用していくことになりそうだ。
３月のカナダ遠征で、ラムシ監督は大量30人を招集。そのうち攻撃の軸として期待されるハンニバル・メジブリ（バーンリー）と右サイドバックのヤン・ヴァレリ（ヤングボーイズ）は怪我で離脱となったが、ハイチ戦（１−０の勝利）とカナダ戦（スコアレスドロー）を通じて多くの選手をテストし、戦力の把握に努めた。
システムも４−３−３と４−２−３−１を使ったが、どちらの試合もスタメンで、キャプテンマークを巻いたセントラルMFのエリス・スキリ（フランクフルト）が“チームの心臓”になることは間違いない。
両翼は良い意味でラムシ監督を悩ませそうなポジションだ。ハイチ戦でゴールを奪ったセバスティアン・トゥネクティ（セルティック）が、開幕スタメン争いをリードしていると見られる。
さらにパリ・サンジェルマンのセカンドチームで躍動する21歳のハリル・アヤリ、大型ウイングのエリアス・サード（ハノーファー）、運動量豊富なサイファラー・ルタイエフ（グロイター・フュルト）がしのぎを削る。
センターフォワードは絶対的な軸がいない分、裏抜けに優れるルーイ・ベン・ファルハト（カールスルーエ）や屈強なターゲットマンのハゼム・マストゥリ（ディナモ・マハチカラ）、アフリカ予選で活躍したフィラス・シャウアト（クラブ・アフリカン）など、タイプの異なるFWを使い分けていくことになるか。
４−２−３−１の場合は、２列目のアクセント役としてメジブリやアニス・ベン・スリマン（ノリッジ）の存在が重要になってくる。４−３−３ならスキリをアンカーに、ドリブル能力の高いイスマエル・ガルビ（アウクスブルク）やボール奪取力に優れるラニ・ケディラ（ウニオン・ベルリン）が攻守の強度を高める。
最終ラインはモンタサル・タルビ（ロリアン）が、ふくらはぎの負傷でしばらく欠場していたが、すでにリーグ・アンでの試合に復帰しており、ラムシ監督としても一安心だろう。
彼の相棒は190センチのアラー・グラム（シャフタール）か、機動力のあるオマル・レキク（マリボル）あたりが争うと見られる。
右サイドバックのムタズ・ネファティ（ノルシェーピン）は21歳と若く、本大会で評価を高めたい一人だ。
GKは、2023年の日本戦にも出ていたアイメン・ダーメン（CSスファクシアン）が正守護神だったが、新体制で誰が開幕戦のゴールを守るかは不透明だ。
日本、オランダ、スウェーデンと対戦するＦ組は、大会全体の中でもかなり厳しいグループと見られる。３試合ともに、粘り強い守備がチュニジアのベースになることは間違いないが、勝利の鍵を握るのは、やはり決定力だろう。
おそらく３試合ともチャンスはそれほど多くないなかで、いかに効率良く得点を奪い、相手の焦りを誘う展開に持っていけるか。ラムシ監督のプランと選手のパフォーマンスが噛み合えば、厳しいF組を勝ち抜いて、世界を驚かせることも可能だ。
文●河治良幸
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