開催：2026.5.4

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 1 - 3 [アストロズ]

MLBの試合が4日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとアストロズが対戦した。

Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するアストロズの先発投手はコディ・ボルトンで試合は開始した。

5回裏、1番 ジャレン・デュラン 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0 HOU

6回表、6番 ブライス・マシューズ 2球目を打ってレフトへの犠牲フライ 2塁ランナーはアウト ダブルプレイでアストロズ得点 BOS 1-1 HOU

10回表、7番 キャメロン・スミス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 BOS 1-3 HOU

試合は1対3でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのブライアン・アブレイユで、ここまで1勝2敗1S。負け投手はRソックスのザカリー・ケリーで、ここまで0勝2敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、1安打、0打点、打率は.280となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-04 06:06:14 更新