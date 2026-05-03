「新しい日本橋エリア」の愛称を募集

東京都都市整備局は2026（令和8）年4月28日、日本橋川を中心とした周辺の駅や川沿いエリアの開発で誕生する「歩いて楽しい水辺や周辺の空間」の名称募集を開始しました。

【画像で見る】日本橋エリア「新しい愛称募集」の概要

日本橋川の上空には現在、全長およそ4.8kmの大半の部分が首都高の高架で覆われています。一方、このうちC1都心環状線の神田橋JCT−江戸橋JCT間（通称「日本橋区間」）は、2035年度に地下ルートへと生まれ変わり、2040年度には高架橋も撤去される予定です。

日本橋の周辺では、地下ルートの整備や民間事業者による大規模開発が本格化しています。都はこれらの動きに合わせ、日本橋川の周辺に新しい水辺空間を整備する計画。事業の実施方針の策定などが、同局の「日本橋川の賑わい創出に向けた検討会」によって進められています。

今回、同検討会が募集するのは、この新しい水辺や周辺空間の「呼称・愛称」です。検討会が発案した3つの候補のほか、自由提案も募るとしています。検討会が発案した名称候補は、以下の通りです。

・「東京水回廊（みずかいろう）／Tokyo Water Corridor」：川沿いを歩きながら、歴史・まち・水・緑などをつなぐ“水辺の通り道”を表現

・「粋回廊（いきみち）／Cool-ing River IKIMICHI」：「粋にする」「粋を保つ」という意味を「Cool」 に重ねた造語「Cool-ing」。川が周囲の環境を冷やす効果も表した、意味を重ねた表現

・「東京粋路（すいろ）／Cool-ing River TOKYO」：江戸の“粋”に加えて、“水路（すいろ）”を重ねた掛語により、江戸東京文化の継承・発展を表現

なお応募は2026年5月28日（木）まで、専用フォームまたはメールで受け付ける予定です。