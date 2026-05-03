【怪獣8号】グラニフのコレクション全14アイテムが5月12日に登場！
グラニフは、2026年5⽉12⽇（⽕）より、漫画『怪獣8号』とのコレクションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内⼀部店舗にて発売する。
2020年から2025年まで『少年ジャンプ+』で連載された、松本直也⽒によるバトル漫画『怪獣8号』。累計発⾏部数1900万部（※電⼦版含む）を突破しており、現在は全16巻が発売中。
舞台は、怪獣発⽣率が世界屈指の⽇本。防衛隊員を⽬指していた⽇⽐野カフカは、ある⽇謎の⽣物によって⾝体が怪獣化し、「怪獣8号」となってしまう。それでも幼馴染・ミナとの約束を果たすため、防衛隊員として仲間たちと共に怪獣に⽴ち向かう。
本コレクションでは、怪獣8号を中⼼に市川レノや四ノ宮キコルをはじめとする、⽇本防衛隊の個性豊かなキャラクターたちをモチーフにしたアイテムを展開する。
『怪獣8号』の世界を存分に味わえるアイテムの数々を楽しんでほしい。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年5⽉1⽇（⾦）0：00から2026年5⽉11⽇（⽉）23：59 までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施する。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
＞＞＞グラニフの『怪獣8号』これくしょんをチェック！（写真28点）
（C）松本直也／集英社
2020年から2025年まで『少年ジャンプ+』で連載された、松本直也⽒によるバトル漫画『怪獣8号』。累計発⾏部数1900万部（※電⼦版含む）を突破しており、現在は全16巻が発売中。
舞台は、怪獣発⽣率が世界屈指の⽇本。防衛隊員を⽬指していた⽇⽐野カフカは、ある⽇謎の⽣物によって⾝体が怪獣化し、「怪獣8号」となってしまう。それでも幼馴染・ミナとの約束を果たすため、防衛隊員として仲間たちと共に怪獣に⽴ち向かう。
『怪獣8号』の世界を存分に味わえるアイテムの数々を楽しんでほしい。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年5⽉1⽇（⾦）0：00から2026年5⽉11⽇（⽉）23：59 までの期間、本コレクションアイテムの予約販売を実施する。期間中に予約すると、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となる。
＞＞＞グラニフの『怪獣8号』これくしょんをチェック！（写真28点）
（C）松本直也／集英社
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優