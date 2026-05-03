1アクション1円、ROJI日本橋の3種が対象！ 国分グループ フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン 参画

記事ポイント 食品卸大手の国分グループが、5月1日〜31日開催の「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画セレクトショップ「ROJI日本橋」実店舗・ECサイトでフェアトレード認証商品をPR、社員フォトコンテストも実施トニーズチョコロンリー・鎌倉焙煎珈琲・KWVカフェ・カルチャーの3品を展開 食品卸大手の国分グループが、5月1日〜31日開催の「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画セレクトショップ「ROJI日本橋」実店舗・ECサイトでフェアトレード認証商品をPR、社員フォトコンテストも実施トニーズチョコロンリー・鎌倉焙煎珈琲・KWVカフェ・カルチャーの3品を展開

食品の卸売業を担う国分グループが、2026年5月1日（金）から31日（日）の1か月間、認定フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ）主催の「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」に参画します。

毎年5月第2土曜の世界フェアトレードデーを中心に展開されるこのキャンペーンは、購入やSNS投稿など1アクションにつき1円が開発途上国の生産者への寄付となる、国内最大級のフェアトレード啓発イベントです。

国分グループ「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」参画





期間：2026年5月1日（金）〜5月31日（日）主催：認定NPO法人フェアトレード・ラベル・ジャパン（FLJ）参画店舗：ROJI日本橋（東京都中央区日本橋1-1-1）／ROJI日本橋 ONLINE STORE営業時間：11:00〜18:30（平日）／10:30〜18:00（土日祝）、毎月月末休店

今年のキャンペーンテーマは「”いいもの”の先に、”いい世界”を。」。

国内のフェアトレード認知度は39.3%にとどまっており（2023年調査）、欧米諸国と比べても向上の余地が大きい状況です。

生産者と生活者をつなぐ卸売業の立場から、国分グループは実店舗でのPOP掲示・ECサイト特設ページの開設・社員フォトコンテストの3つを組み合わせて、フェアトレードの認知拡大に取り組みます。

東京・日本橋に位置するセレクトショップ「ROJI日本橋」では、期間中にフェアトレード認証商品をキャンペーンPOPで訴求します。

ECサイト「ROJI日本橋 ONLINE STORE」には特設ページが開設され、商品の背景にあるストーリーとともに対象商品が購入できます。

また、社員が主体的にフェアトレードに関与できるよう社内フォトコンテストも行われ、応募数はキャンペーンのアクションとして寄付額にカウントされます。

トニーズチョコロンリー





鮮やかな原色で彩られた板チョコ型のパッケージが目を引くトニーズチョコロンリーは、「違法労働なきチョコレート」をミッションに掲げたオランダ発のフェアトレードブランドです。

チョコレートが不規則に割れるよう設計されたバーの形状は、カカオ業界における不平等な収益分配を視覚的に表現しています。

カカオの調達から製造まで100%トレーサブルな体制を5つの調達原則で担保しており、国分グループが輸入元総代理店として日本国内への普及を後押ししています。

鎌倉焙煎珈琲 フェアトレードかまくらブレンド





「鎌倉焙煎珈琲〜フェアトレードかまくらブレンド」は、鎌倉市のフェアトレードタウン計画と連動し、市民・企業・行政が三位一体で開発した地域発のコーヒーです。

使用する認証豆は市民参加型のプロセスで選ばれ、鎌倉市内で焙煎されています。

2025年の「第2回フェアトレード・ジャパン アワード」ソーシャルムーブメント部門で優秀賞を受賞しており、地域ぐるみのサステナブルな取り組みとして高い評価を受けています。

KWVカフェ・カルチャー





KWVカフェ・カルチャーは、コーヒーの香りとワインの果実味を組み合わせた南アフリカ産の赤ワインです。

ピノタージュ由来のブラックベリーやカシスのアロマに加え、モカやカカオを思わせる芳しい香りが重なり、ワインになじみの薄い方でも口にしやすい味わいに仕上げられています。

原材料のワイン用ブドウはフェアトレード認証生産者から調達された認証原材料を全量（100%）使用しており、一本選ぶだけで生産者支援につながります。

国分グループの「フェアトレード ミリオンアクションキャンペーン」参画の紹介でした。

よくある質問

Q. ROJI日本橋のオンラインストアでキャンペーン対象商品を購入できるページはどこですか。

A. ROJI日本橋 ONLINE STOREの特設ページ（roji-nhb.jp/collections/million-action-campaign2026）に掲載されます。

Q. フェアトレード ミリオンアクションキャンペーンへの参加が寄付につながる仕組みはどのようなものですか。

A. 対象商品の購入やSNS投稿など、1アクションにつき1円が開発途上国の生産者への寄付としてカウントされます。

国分グループ社員のフォトコンテスト応募数も同様にアクションとして集計されます。

Q. 鎌倉焙煎珈琲 フェアトレードかまくらブレンドが受賞したアワードの名称は何ですか。

A. 「第2回フェアトレード・ジャパン アワード2025」のソーシャルムーブメント部門で優秀賞を受賞しています。

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