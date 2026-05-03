チャーチルダウンズS・テーオーエルビスと坂井瑠星騎手

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　現地時間5月2日（土）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたチャーチルダウンズステークス（G1・ダ1400m）に、日本馬テーオーエルビス（牡4・栗東・高柳大輔）が出走。坂井瑠星騎手とのコンビで鮮やかな勝利を飾り、海外G1制覇の快挙を達成した。勝ちタイムは1分20秒49（良）。

　レースは中団からリズムよく運び、勝負どころの4コーナーで外から進出。直線半ばで堂々と先頭に立つと、そのまま後続を寄せつけず突き放す完勝劇となった。異国の地でも力の違いを見せつける内容だった。

【写真】テーオーエルビス米G1勝ちの快挙「あとはジョッキー次第」
チャーチルダウンズS・テーオーエルビスと坂井瑠星騎手

　騎乗した坂井瑠星騎手はレース後、「こちらに来てからは一度も乗っていませんでしたが、状態がいいと聞いていました。追い切りに乗った田口貫太君が“絶好調で、あとはジョッキー次第”と言っていたのでプレッシャーはありましたが、非常に強かったと思います」と振り返り、パートナーの充実ぶりを称えた。

　遠征という難条件をものともせず、堂々と掴み取った海外G1タイトル。テーオーエルビスの走りは、日本馬の存在感を改めて強く印象づけるものとなった。

【全着順】
1着　テーオーエルビス（日）坂井瑠星
2着　ディスラプター
3着　クレイジーメイソン
4着　イマジネーション
5着　コルヌコピアン
6着　ナイツブリッジ
7着　ホールオブフェイム
8着　ディスコタイム
9着　マッチョミュージック
10着　ポイントデューム
競走中止　バニシング