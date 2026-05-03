現地時間5月2日（土）、アメリカ・チャーチルダウンズ競馬場で行われたチャーチルダウンズステークス（G1・ダ1400m）に、日本馬テーオーエルビス（牡4・栗東・高柳大輔）が出走。坂井瑠星騎手とのコンビで鮮やかな勝利を飾り、海外G1制覇の快挙を達成した。勝ちタイムは1分20秒49（良）。

レースは中団からリズムよく運び、勝負どころの4コーナーで外から進出。直線半ばで堂々と先頭に立つと、そのまま後続を寄せつけず突き放す完勝劇となった。異国の地でも力の違いを見せつける内容だった。

チャーチルダウンズS・テーオーエルビスと坂井瑠星騎手

騎乗した坂井瑠星騎手はレース後、「こちらに来てからは一度も乗っていませんでしたが、状態がいいと聞いていました。追い切りに乗った田口貫太君が“絶好調で、あとはジョッキー次第”と言っていたのでプレッシャーはありましたが、非常に強かったと思います」と振り返り、パートナーの充実ぶりを称えた。

遠征という難条件をものともせず、堂々と掴み取った海外G1タイトル。テーオーエルビスの走りは、日本馬の存在感を改めて強く印象づけるものとなった。

【全着順】

1着 テーオーエルビス（日）坂井瑠星

2着 ディスラプター

3着 クレイジーメイソン

4着 イマジネーション

5着 コルヌコピアン

6着 ナイツブリッジ

7着 ホールオブフェイム

8着 ディスコタイム

9着 マッチョミュージック

10着 ポイントデューム

競走中止 バニシング