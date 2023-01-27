元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級王者の内山高志氏が３日、自身のユーチューブチャンネルを更新。２日に東京ドームで行われたボクシング・スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の一戦を振り返った。

試合は静かな立ち上がりから、８ラウンド（Ｒ）で中谷が前に出て圧力を強めた。９Ｒには中谷の右アッパーが井上のアゴをとらえる。１０Ｒに中谷はワンツーをヒットさせたが、その後に偶然のバッティングで眉間から出血した。

１１Ｒ、井上の強烈な右アッパーが中谷の顔面をとらえると、中谷は左目にダメージを負い、井上が次々と強打を浴びせた。最終１２Ｒまでもつれた試合は井上が３―０で勝利。両者は健闘を称え合い、抱き合った。

内山氏は井上の盤石な試合運びに感嘆の声を上げる。

「どのラウンドも微妙に井上選手が取ってるなって感じで、僕は井上１１８―中谷１１０をつけた。中谷選手も強かった。でも結局井上じゃんって結果になってしまいましたよ」

高度な技術がぶつかり合う展開となった。内山氏は「６Ｒまでお互いクリーンヒット１発もなかったっすね。集中力とテクニック凄い。距離がなかなか縮まらない」と指摘。

８Ｒから中谷が圧力を強めたが、同氏は「中谷選手が踏み込んできた時、井上選手がヒュッって（かわす）。反応が凄い。中谷選手が動いた瞬間、すぐにカラダを切り替えてさばく技術とか、本当にＮｏ．１だなって」とディフェンス能力の高さを絶賛した。

その上で「競った試合だったけど、終わってみたら見たら井上かぁのパターンだった。ボクシングのすべてを知っている。（中谷の）接近戦、アッパーが危険だとか言われてましたけど、それをさせない。井上尚弥という圧倒的存在感を見せつけてくれました」と、最後まで賛辞を惜しまなかった。