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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【FPSゲーマー必見!!】「Denon PerL Pro」×「eppfun LE Audio Transmitter」で超低遅延ワイヤレス環境を構築する方法」と題した動画を公開した。動画では、FPSゲームにおけるワイヤレスイヤホンの音ズレ問題を解決するための具体的なアイテムと接続手順を解説している。



FPSゲームにおいてワイヤレスイヤホンを使いたいと考えるプレイヤーは多いものの、音ズレがネックとなり有線を使用しているケースが少なくない。低遅延を謳う製品もあるが、高価で接続が不安定なものもあり、購入をためらう人も多いという。そこで鍋ログは、FPSに向いていると評判の完全ワイヤレスイヤホン「Denon PerL Pro」と、安価で高機能な「eppfun LE Audio Transmitter」の組み合わせを提案している。



動画では、「Denon PerL Pro」に搭載されたパーソナライズ機能によって、足音などの重要な音が聞き取りやすくなる利点を強調。具体的な手順として、まずスマホアプリでイヤホンのパーソナライズを実施したのち、トランスミッターをPCに接続してペアリングを行う流れを丁寧に解説した。特に重要なポイントとして、イヤホン接続後、トランスミッターのボタンを操作し、コーデックをaptX-Adaptiveの低遅延モード（紫色LED）に切り替えることを挙げている。デフォルトの高音質モード（黄色LED）のままでは遅延が発生してしまうため、この設定変更が不可欠だという。



さらに鍋ログは、eppfunのトランスミッターの対応コーデックの豊富さを評価し、「現状オーディオトランスミッターはこれ一択で良い」と語った。aptX-Adaptiveなどに対応した他のイヤホンも低遅延化できる可能性に触れており、イヤホン選択の幅が広がることもメリットとして挙げている。今回紹介された手法を取り入れることで、配線の煩わしさから解放され、より快適で有利なゲームプレイ環境を実現できるだろう。