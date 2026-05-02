元世界２階級王者・京口紘人氏が井上尚弥の勝利を予想「修正能力が長けている」
元世界２階級王者の京口紘人氏が、２日までに更新されたお笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥とＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人との世紀の一戦を占った。
京口氏は勝敗について井上の勝利を予想。千原が「ズバリＫＯですか？」と質問。それに対して京口は「終盤ＫＯ井上尚弥という予想ではあるんですけど判定ももちろんあるのかな。中谷選手が勝つんだったら、５ラウンドぐらいまでの序盤でのＫＯ勝利なのかな」と答えた。
また判定となれば「井上尚弥選手を上回ることってめちゃくちゃ難しい」と指摘。「お互いに手札は多いんですけど。井上尚弥選手の方が修正能力だったり、情報処理をするスピードは長けていると思う」と述べた。
「前回の試合で比較するのはお門違いって言われるかもしれないけど」と断ったうえで「（中谷が）セバスチャン・エルナンデス戦で苦戦したじゃないですか。相手の良さが目立ったシーンもあった。井上尚弥選手だったら、もっと早く打開して展開を変えられた強さはあるのかなと思う」と分析した。