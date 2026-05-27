BTSが、自身の公演開催に伴う宿泊料金の“高騰問題”に苦言を呈した。BTSは最近、ライブ配信を通じて、公演に関連して浮上した宿泊施設の価格高騰問題について率直な考えを明かした。【話題】BTSツアー開催に便乗したぼったくり頻発…行政が動くメンバーは、ワールドツアー「ARIRANG」釜山公演を控えて、周辺の一部宿泊施設の料金が高騰し、物議を醸していた状況に言及。RMは「何事も長期的に見るべきではないか」とし、「釜山も最