日経225先物：2日0時＝10円高、5万9430円
2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円高の5万9430円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては83.12円安。出来高は4810枚となっている。
TOPIX先物期近は3703.5ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59430 +10 4810
日経225mini 59430 +15 104698
TOPIX先物 3703.5 -17.5 12337
JPX日経400先物 33765 -90 313
グロース指数先物 751 -5 1041
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3703.5ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59430 +10 4810
日経225mini 59430 +15 104698
TOPIX先物 3703.5 -17.5 12337
JPX日経400先物 33765 -90 313
グロース指数先物 751 -5 1041
東証REIT指数先物 売買不成立
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