　2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円高の5万9430円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては83.12円安。出来高は4810枚となっている。

　TOPIX先物期近は3703.5ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59430　　　　　 +10　　　　4810
日経225mini 　　　　　　 59430　　　　　 +15　　　104698
TOPIX先物 　　　　　　　3703.5　　　　 -17.5　　　 12337
JPX日経400先物　　　　　 33765　　　　　 -90　　　　 313
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　-5　　　　1041
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース