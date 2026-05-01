お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良（61）が1日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演し、MCの同局・鈴木奈穂子アナウンサー（44）の行動に「びっくりした」と明かす場面があった。

同番組には6年ぶりの出演。冒頭で「風、薫る 来週に続けよ」と自身がナレーションを担当した連続テレビ小説「なつぞら」風に朝ドラ受けを披露し、番組を盛り上げた。

6年前に博多華丸・大吉とともにMCを務めていたのは近江友里恵・元アナウンサーだった。内村は「近江さんがポケビが好きだった好きだったって言ってね…あの頃がピークだったみたいな感じのね。それでエンディングになっちゃったら、その印象が残っちゃってもっと頑張ろうって」とジョークとともに振り返り、スタジオの笑いを誘う。

鈴木アナとは初対面で生放送前にあいさつを交わしたと言い、「本番20分前に私服だったんです！」と“暴露”。「びっくりして。生放送慣れ？凄いよね」と話すと、鈴木アナは「一気にそこからスイッチを…」と大笑いしつつもたじたじの様子だった。

「20分前に私服ですよ！」と強調する内村に、博多大吉は「内村さんの準備が早過ぎるという説も」とフォローしていた。