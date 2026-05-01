“スマホ操作1つ”で愛車がカンタンに激変！

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」のTOYOTA GAZOO Racingブースで、数ある展示のひとつとして公開されていたのが「GR PERFORMANCE SOFTWARE（GRパフォーマンスソフトウェア）」です。

これは、トヨタ「GRヤリス」や「GRカローラ」に搭載されているサーキットモードの機能を、スマートフォン1つで大幅に拡張するもので、会場で体験型展示として披露され、その内容の一端が明らかになりました。

【画像】超スゲエェェッ！ これが“スマホ操作で激変”するトヨタ「GRカローラ」の姿です！ 画像で見る（30枚以上）

さらに、先日開催されたメディア向け試乗会では詳細な仕様説明とともに、実演が行われました。

そもそもサーキットモードというのは、専用アプリをインストールしたスマートフォンを車両と連携し、GPSによって対応サーキット内にいると判定された場合のみ起動できる走行モードのことです。

これを使用することで、アンチラグ制御（再加速時のレスポンス向上）やスピードリミッター引き上げなど、本来の走行性能を開放することができます。

それに対してGR PERFORMANCE SOFTWAREは、そのサーキットモードをさらに発展・拡張するためのソフトウェアで、駆動配分の変更や、ステアリングアシストの強弱など、多種多様なクルマの走行性能に関わる機能をスマートフォン操作1つで制御できるというものです。

商品ラインナップとしては「ストリート」「サーキット」「コンペティション」という3つのパッケージで構成され、それぞれで制御できる機能の範囲や数が異なります。

これにより、ユーザーは目的に応じたサーキットモードの走行キャラクターを選択できます。

GR PERFORMANCE SOFTWAREの商品ラインナップとしては「ストリート」「サーキット」「コンペティション」の3つ。それぞれで制御できる機能の範囲や数が異なる。

デモではGRカローラを使用し、専用スマートフォンアプリによって車両設定がどのように変化するのかが紹介されました。

まず披露されたのはセットアップ画面です。この画面では、アクセルレスポンスや四輪駆動力配分など、現在の設定状態をスマートフォン上で一覧表示でき、各モードの違いを直感的に確認できます。

最初にスマートフォンで“ストリート”を選択。シフトタイミングインジケーターの点灯タイミングを変更するデモが行われ、通常は6500回転付近で点灯する設定を、スマートフォン操作によって4000回転付近で点灯するよう変更しました。

設定送信後、数秒で車両側へ反映され、メーター表示が実際に変化する様子が確認できました。

さらに、アクセルレスポンスや四輪駆動力配分もスマートフォン上で変更可能で、駆動力配分は数値を変更しながらリアルタイムで反映される様子も披露されています。

続いて“ストリート”から“サーキット”へ切り替えるデモも行われました。切り替え直後にはメーター表示が変化しただけでなく、アイドリング回転数が約1400回転まで上昇。

エンジン音の変化からも、サーキット向け制御へ移行したことが分かる内容となっていました。

“サーキット”では、通常のアンチラグ機能に加えて「強＋」設定が追加されるほか、6速MT車向けの「フラットシフト」機能のオン／オフ切り替えも可能です。

また、シフトタイミングインジケーターも従来の細かな「7段階表示」に加え、緑・赤・青の3色で直感的に把握できる「3段階表示」へ変更できることが紹介されました。

終盤には、クーリングファンを最大風量で強制作動させるデモも実施。スマートフォンで操作すると即座にファン音が大きくなり、サーキット走行後のクールダウンを想定した機能であることが分かりやすく示されました。

これらのデモを通じて、これまで専門的な知識や機材が必要だった車両セッティングを、スマートフォンひとつで手軽に変更できる点が、GR PERFORMANCE SOFTWAREの大きな特徴として印象付けられました。

“進化し続けるクルマ”を実現するGRの戦略とは？

GR PERFORMANCE SOFTWAREの背景にあるのは、モータースポーツで培った技術を継続的にユーザーへ還元していくという「アップグレード事業」の思想です。

新車開発だけで完結するのではなく、購入後もクルマとドライバーがともに進化し続けるという価値観が重視されています。

ソフトウェアによって走りの質を変化させるというアプローチは、現代の電子制御技術とモータースポーツの知見が融合した象徴的な取り組みといえるでしょう。

GR PERFORMANCE SOFTWAREのデモンストレーションが行われたトヨタ「GRカローラ（25式後期）」

また将来的にはデータ活用の広がりも見据えられています。その1つがGPSと連動した制御を強化しつつ、走行ログやセッティング情報を蓄積し、自身の走りを振り返るだけでなく、他ユーザーとの共有や比較も可能にする構想です。

いわば“データで走りを磨く”世界観であり、従来のチューニング文化とは異なる新しい楽しみ方が提示されていくことが期待されます。

なお、GR PERFORMANCE SOFTWAREの対象車種は、GRヤリスが2024年4月発売から2025年4月までのモデル、および2025年5月発売から2026年3月までのモデル、GRカローラが2025年3月発売から2025年10月までモデルと2025年11月発売のモデルとなっています。

発売時期は2026年春以降を予定しており、3つのパッケージは同時展開が計画されていますが、価格については未定とされています。

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GR PERFORMANCE SOFTWAREは、クルマを完成品としてではなく、進化し続ける存在として捉える価値観を提示するプロダクトです。

ユーザー自身が試行錯誤を重ねながらセッティングを追い込み、走りを磨いていく。そのプロセスそのものを楽しめる点にこそ、このソフトウェアの本質があります。

GRヤリスやGRカローラは、この新たな武器を得ることで、より深いドライビング体験を提供する存在へと進化していくはずです。